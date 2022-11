VSG dreimal nahe dran am Satzgewinn, dann aber zu zaudernd

Von: Thomas Wenzel

Niederlage gegen den Ex-Klub: Außenangreifer Fabian Liemer (re.) verlor mit der VSG Isar-Loisach erstmals seit einem Jahr wieder ein Punktspiel. Der Aufsteiger gewann jedoch gegen Schönberg mit 3:0. Foto: hans lippert © hans lippert

Die VSG Isar-Loisach kassiert gegen Mühldorf II die erste Niederlage seit einem Jahr. Es folgt ein ungefährdeter Dreisatz-Sieg gegen den TSV Schönberg.

Geretsried – Wenn es beim Volleyball am Ende eines Satzes 23:23, 24:24 oder 25:25 steht, herrscht Spannung pur. Nur zwei Pünktchen muss dann eine der beiden Mannschaften noch machen, um sich den Satz zu sichern; in zwei Situationen können Mut oder Zaudern über Sieg oder Niederlage entscheiden. „Ich glaube, wir hatten Angst vor dem Verlieren“, urteilte Trainer Nabil Habboubi jedenfalls nach dem 0:3 der VSG Isar-Loisach im mehr als engen Duell gegen den TSV Mühldorf II – es war die erste Niederlage der Spielgemeinschaft seit einem Jahr. Immerhin belohnte sich der Aufsteiger bei seinem ersten Landesliga-Heimspieltag anschließend mit einem 3:0-Erfolg gegen den TSV Schönberg.

Mühldorf mit geballtem Volleyball-Know-How

Mit geballtem Volleyball-Know-How und -Können waren die Mühldorfer nach Geretsried gekommen – mit Trainer Joachim Tille als Vater dreier Nationalspieler (Ferdinand, Johannes und Leonhard), Hauke Ferch als ehemaligen Mühldorfer Teamkollege von VSG-Außenangreifer Fabian Liemer in der 3. Liga und 2. Bundesliga Süd sowie einer ganzen Reihe von Talenten wie Jugend-Nationalspieler Moritz Wöls. Dazu mit einer makellosen Bilanz von zuvor fünf Siegen in fünf Partien. Die Hausherren gingen entsprechend hochmotiviert zu Werke und lagen im ersten Satz lange Zeit in Führung. Erst beim Stand von 15:15 kippte die Partie unerwartet. „Das haben wir selbst vermasselt“, ärgerte sich Nabil Habboubi über die Fehler bei Annahme und Abschluss, die zu einem 22:25-Satzverlust führten. Auch im zweiten Durchgang waren sich beide Mannschaften durchaus ebenbürtig. Doch mehrmals leistete sich die VSG Netzfehler oder agierte in der Feldabwehr unentschlossen. Dennoch war alles drin bis zum Stand von 25:25, ehe die Mühldorfer Youngster noch zwei Punkte draufpackten.

Der Gegner hat von unseren Fehlern gelebt.“

Den dritten Abschnitt wollten die Hausherren – angefeuert von den heimischen Fans auf der voll besetzten Tribüne – unbedingt holen. Wieder sah es über weite Strecken gut für sie aus; erst beim 15:16 übernahm der TSV die Führung. Die VSG kämpfte sich von 18:21 über 19:23 auf 23:23 heran, doch am Ende machte wiederum Mühldorf mit 25:23 den Sack zu. „Der Gegner hat von unseren Fehlern gelebt“, stellte der Coach fest. Er habe viele gute Aktionen gesehen, aber je näher sein Team dem Ausgleich gekommen sei, desto eher seien Schwächen aufgetreten. „Ärgerlich“, meint Habboubi, der sich im Duell gegen den Tabellenführer zumindest einen Punktgewinn erhofft hatte.

VSG lässt Schönberg keine Chance

Im zweiten Match des Tages gegen den TSV Schönberg durften dann Christian Leykam und Mirko Walter ran. Letzterer erwies sich sogleich als sicherer Punktelieferant, sodass die VSG im ersten Durchgang bis zum 16:16 ständig vorne lag und auch mit 25:20 gewann. Jetzt stand nicht nur der Block besser als beim ersten Auftritt – es gab auch etliche Blockpunkte. Mit 6:0 legten die Hausherren im zweiten Abschnitt einen Blitzstart hin. Nach und nach wechselte der Coach seine weiteren Spieler wie Dominik und Korbinian Hölzl sowie Lukas von Stülpnagel ein, ohne dass es einen Bruch im Spielgeschehen, dafür aber ein 25:22 gab.

Nicht mehr viel entgegenzusetzen hatten die Niederbayern im dritten Satz. Zwar musste Habboubi beim Stand von 9:9 noch einmal eine taktische Auszeit nehmen und seine Schützlinge zu mehr Konzentration mahnen. Doch bis zum 25:16 war der Durchgang dann ein Selbstläufer. „Eigentlich hatte ich Schönberg stärker erwartet“, räumte der VSG-Coach ein, der mit dem Auftritt seines Teams zufrieden war: „Ich habe auch versucht, allen eine Chance und Spielpraxis zu geben.“

Am kommenden Wochenende ist der neue Tabellendritte spielfrei; das nächste Match steht am 19. November um 14.30 Uhr beim TSV Vaterstetten auf dem Programm.

VSG Isar-Loisach/Herren I

Beck, Busch, Bieling, K. Hölzl, v. Stülpnagel, D. Hölzl, Walter, Liemer, Richter, Meinl, Leykam, J. Wilhelm, T. Adamek.