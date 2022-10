VSG-Frauen: Die Konkurrenz ist jetzt auf Augenhöhe

Von: Thomas Wenzel

In der Bezirksliga Ost gehen jetzt die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach an den Start: (hi., v.li. Trainer Dominik Hölzl, Michéle Becker, Sophie Beck, Ulrike Wiese, Veronika Graf, Katja Wietschorke, Anna Rattemeyer, Katrin Berghofer, (vo., v.li.) Johanna Hofmann, Linda Ameis, Veronika Adamek, Ulrike Leonhard und Anastasia Belz. Es fehlen Jacqueline Jehle, Lisa Schleifer, Hannah Sperl und Franziska Bernlochner. © vsg

Nach ihrem Aufstieg bestreiten die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach am Samstag ihren ersten Spieltag beim TSV Eiselfing II. Zweiter Gegner ist der TSV Mühldorf.

Wolfratshausen/Geretsried Innerhalb von zwei Jahren sind die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach jetzt von der Kreisliga über die Bezirksklasse in die Bezirksliga aufgestiegen. Doch Dominik Hölzl ist sich darüber im Klaren, dass es in der neuen Spielklasse nicht so einfach werden wird wie bisher. „Wir haben jetzt wesentlich mehr Gegner, die uns fordern werden“, betont der Trainer.

Dazu sei ihm die Konkurrenz nahezu komplett unbekannt. Dazu gehören die Klubs aus dem Raum München wie FTM Schwabing III, SV Schwarz-Weiß III, TSV Turnerbund IV und VC DJK München-Ost/Herrsching III sowie der TSV Unterhaching II. Vertreten sind zudem die DJK Darching, MTV Rosenheim II, SV Schwindegg und TSV Eiselfing II. Einzig mit dem TSV Mühldorf hat die VSG schon Bekanntschaft gemacht, nämlich bei einem dreitägigen Trainingslager, das man unlängst in der Volleyball-Hochburg am Inn absolvierte. „Gegen Mühldorf war es ein Duell auf Augenhöhe“, berichtet Hölzl von dem Testspiel. Gleich zum Saisonauftakt an diesem Samstag bekommen es seine Schützlinge erneut mit den Mühldorferinnen zu tun: Der TSV ist ebenso wie die VSG um 14 Uhr in Eiselfing zu Gast.

Der Kader der Spielgemeinschaft ist nahezu unverändert geblieben. Nominiert wurden 15 Frauen, allerdings muss der Coach auf Mittelangreiferin Veronika Adamek (Mutterschutz) verzichten. Neu dabei sind eine Spielerin aus dem VSG-Mixed-Team sowie eine ehemalige Bayernliga-Akteurin. Allerdings gibt es zum Saisonstart personelle Engpässe: „Krankheitsbedingt habe ich momentan nur sieben Zusagen, vielleicht kommen noch zwei oder drei dazu“, sagt Hölzl.

Als Ziel gibt der Trainer einen „Platz im Tabellenmittelfeld“ aus. Weil aber die Erwartungen – seine und die der Mannschaft – gestiegen seien, „werden wir künftig ein bisschen mehr auf die Leistung schauen“. Soll heißen, dass je nach Spielstand womöglich nicht die komplette Auswechselbank zum Einsatz kommt, sondern die Top-Sechs den Sieg holen soll. „Und wir müssen auch mal schauen“, so Hölzl, „wie wir nach der erfolgreichen Zeit mit Niederlagen zurecht kommen.“