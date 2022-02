VSG-Frauen drehen den Spieß um

Von: Thomas Wenzel

Weiter auf Titelkurs sind Veronika Graf (li.) und die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach nach ihren Siegen gegen München-Ost II und Unterföhring. © Hans Lippert

Die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach bleiben nach zwei 3:0-Siegen gegen München-Ost II und Unterföhring an der Tabellenspitze der Bezirksklasse 3.

München/Wolfratshausen – Die Beobachtung des Gegners inklusive der Analyse der Schwachstellen ist längst nicht mehr nur im Profisport üblich. Auch der Trainer der Unterföhringer Volleyballerinnen war jetzt beim Bezirksklassen-Spieltag extra früher in die Halle gekommen, um das Match von Gastgeber TSV München-Ost II gegen die VSG Isar-Loisach genauer unter die Lupe zu nehmen. „Die haben anschließend exakt gegen unser System gespielt“, stellt Dominik Hölzl überrascht fest.

Doch der Coach und seine Volleyballerinnen aus Wolfratshausen und Geretsried nahmen die Herausforderung an – und kehrten ihrerseits den Spieß um. „Die Unterföhringerinnen haben versucht, uns mit kurzen Longline-Lobs auszutricksen. Aber darauf haben wir uns dann ganz schnell eingestellt“, freut sich Hölzl. So habe sich insbesondere im ersten Satz ein „anschauliches Duell“ entwickelt, das die VSG-Frauen mit 25:19 für sich verbuchten. Im zweiten Durchgang hatten sie dann dem Gegner den Zahn gezogen und gewannen mit 25:9. Ebenso deutlich mit 25:15 ging der dritte Abschnitt an die Spielgemeinschaft.

Coach Hölzl: „Ich konnte durchwechseln, wie ich wollte“

Weniger Mühe mit dem Gegner als mit der eigenen Konzentration hatte die VSG im ersten Match des Tages gegen München-Ost II. „Da wir es an diesem Spieltag mit zwei Teams aus dem hinteren Tabellenbereich zu tun hatten, sollte vor allem der Spaß am Volleyball im Vordergrund stehen“, berichtete der Coach. Doch anfangs taten sich seine Spielerinnen schwer, ehe sie einen 25:11-Satzsieg in der Tasche hatten. Im zweiten (25:20) und dritten (25:22) Durchgang lief es dann trotz der knapperen Ergebnisse weitgehend mühelos. „Ich konnte auch durchwechseln, wie ich wollte. Es gab keinen Leistungsabfall“, freut sich Hölzl, der nur einen Punkt monierte: „Wir haben uns etwas zu viele Eigenfehler geleistet.“ Ein Extralob gab es noch für Sophie Beck: „Sie hat eine gigantische Aufschlagserie mit acht oder neun Punkten in Folge hingelegt.“

Nach diesen 3:0-Erfolgen führen die VSG-Frauen weiter die Bezirksklasse 3 an. Da Corona- und Quarantäne-bedingt häufig Lücken im Spielplan klaffen, hat der Bayerische Volleyballverband (BVV) die Vereinbarung von Terminen den Vereinen überlassen. „Das ist ein Vorteil, wenn man sich seine Gegner selbst zusammensuchen kann. Aber zugleich für die Verantwortlichen auch ziemlich stressig“, sagt der Trainer. Weil aber auch die VSG nicht unbedingt bis Ende Mai in der Halle spielen will, sei man bemüht, das Punktspielprogramm möglichst schnell abzuarbeiten. Hölzl: „Wir machen halt das beste aus einer schlechten Situation.“

VSG Isar-Loisach/Frauen: Veronika Adamek, Sophie Beck, Anastasia Belz, Franziska Bernlochner, Veronika Graf, Johanna Hofmann, Jacqueline Jehle, Ulrike Leonhard, Hannah Sperl, Ulrike Wiese.

