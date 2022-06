VSG-Frauen: Mit Schützenhilfe zum Titel

Durchmarsch in die Bezirksliga: Die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach mit (v.li.) Jacqueline Jehle, Trainer Dominik Hölzl, Johanna Hofmann, Veronika Adamek, Ulrike Wiese, Katrin Berghofer, Ulrike Leonhard, Katja Wietschorke, Franziska Bernlochner, Sophie Beck und Veronika Graf holten sich den Titel in der Bezirksklasse.

Volleyball

Von Thomas Wenzel schließen

Durchmarsch in die Bezirksliga: Die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach holen sich durch die Neuperlacher Niederlage in Lenggries die Meisterschaft in der Bezirksklasse

Wolfratshausen/Lenggries – Quasi über Nacht sind die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach nun doch noch Meister der Bezirksklasse 3 geworden. Dabei profitierte das Team von Dominik Hölzl von der klaren 0:3-Niederlage, die Titelfavorit SV Neuperlach am Sonntag im allerletzten Punktspiel beim TV Lenggries hinnehmen musste. „Dabei war es auch wichtig für uns, dass der SV Neuperlach keinen Satz gewinnt“, freut sich der Trainer über das Ende einer „rundum guten Saison“.

Diese verlief allerdings corona-bedingt durchaus turbulent. Nach vier Spieltagen wurde die Punktspielrunde im Dezember unterbrochen und erst im Januar fortgesetzt. Zwischenzeitlich hatten sich einige Klubs mit Erlaubnis des Verbands vom Spielbetrieb abgemeldet, sodass sich etliche Änderungen im Terminplan ergaben. Die VSG-Frauen schafften ihr Programm dann bis Anfang April und kamen in der Endabrechnung in 22 Partien auf 20 Siege; verloren gingen jeweils das erste Duell gegen Neuperlach (1:3) und Lenggries I (2:3). Letztlich profitierten die Volleyballerinnen aus Wolfratshausen und Geretsried dann davon, dass sich ihre beiden Meisterschaftskonkurrenten gegenseitig die Punkte abnahmen.

Zwei Aufstiege für die VSG:

Nach den Herren auch die Frauen

Am Sonntag war eigens eine VSG-Delegation zum Entscheidungsspiel in den Isarwinkel gefahren. „Wir haben natürlich die Lenggrieserinnen angefeuert, was ja schließlich auch geholfen hat“, freut sich Mittelblockerin Veronika Adamek und lobt: „Die TVL-Frauen haben eine sehr starke Leistung gezeigt.“

Hölzl selbst konnte aufgrund einer privaten Verpflichtung nicht dabei sein, fieberte aber via Liveticker am Smartphone mit. „Das war schon extrem spannend“, betont der VSG-Coach insbesondere mit Blick auf die Sätze eins (26:24) und drei (27:25). Dass sein Team am Ende die Nase vorne hat, sei auch glücklich. „Die ersten Drei waren alle gleich stark, hätten alle den Aufstieg verdient gehabt“, sagt Hölzl.

Mit seiner Arbeit selbst sei er zufrieden: „Wir haben alles richtig gemacht.“ Dazu zählt er vor allem den Einbau jüngerer Spielerinnen in die Mannschaft. Dass die Frauen jetzt nach dem Männer-Team ebenfalls den Titel geholt hätte, sei „genial für den Verein“. Der Trainer wird mit seinen Volleyballerinnen den Durchmarsch in die Bezirksliga jetzt erst einmal mit einer ordentlichen Grillparty feiern. Hölzl: „Und dann hoffen wir natürlich, dass es gemeinsam mit den Männern noch eine große Aufstiegsparty gibt.“