VSG-Frauen: Noch nicht cool genug?

Volleyball Bezirksliga

Von Thomas Wenzel schließen

Bei ihrem ersten Heimspieltag nach dem Aufstieg haben die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach gegen SW München III den ersten Sieg einfahren, verloren aber gegen die DJK Darching

Geretsried – „Der größte Unterschied jetzt in der Bezirksliga ist“, sagt Trainer Dominik Hölzl, „dass wir nicht mehr nur den Ball übers Netz schieben können, um auf einen Fehler des Gegners zu hoffen. Wir müssen die Punkte jetzt selbst machen.“ Und das gelang den Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach an ihrem ersten Heimspieltag am Samstag auch in weiten Teilen: Gegen den SV Schwarz-Weiß München III feierte der Aufsteiger beim 3:1 seinen ersten Sieg, hatte aber anschließend beim 1:3 gegen die DJK Darching knapp das Nachsehen.

Schwer taten sich die Gastgeberinnen, die ohne ihre Hauptangreiferinnen Veronika Adamek (Babypause), Veronika Graf (Kreuzbandriss) und Johanna Hofmann (krank) auskommen mussten, zum Start gegen München. Die Annahme war derart ungenau, dass ein 15:25-Satzverlust fast schon logisch war. Besser lief es ab dem zweiten Durchgang, den sich die VSG mit 25:16 holte. Im nächsten Abschnitt lag man zwar anfangs bis zu drei Zähler in Rückstand. Doch das Team stabilisierte sich und gewann mit 25:18. Im vierten Satz steckten die Gäste dann auf und verloren mit 14:25. „Diese Anfangsnervosität ist halt immer vorhanden“, räumte Hölzl ein. Seine Mannschaft sei in der momentanen Besetzung noch relativ unerfahren: „Aber es kommt immer mehr Selbstbewusstsein dazu.“

Ein anderes Kaliber war der zweite Gegner des Tages. Der langjährige Bayernligist Darching präsentierte sich als kompakte Truppe um die erfahrene Spielertrainerin Maria Lindmeier. So sah sich die VSG schon im ersten Durchgang meist im Hintertreffen, kam allerdings noch auf 20:21 heran, ehe die DJK mit 25:21 den Sack zumachte. Im zweiten Durchgang war phasenweise der Wurm drin bei den Gastgeberinnen, die teilweise bis zu fünf Punkte zurück lagen. Auch verschiedene Wechsel zeigten nicht die gewünschte Wirkung (18:25). Viel besser lief es in Abschnitt Nummer drei, den die VSG von Anfang an beherrschte. Gegen Ende geriet man zwar mit 18:19 in Rückstand, setzte sich aber mit 25:23 durch.

Zu viele Aufschlagfehler waren der Grund, warum im vierten Durchgang nicht mehr viel zustande kam. Die schlagkräftigen Darchingerinnen lagen durchwegs in Front und gewannen mit 25:18. Sie setzten sich anschließend auch klar mit 3:0 gegen SW München durch.

„Prinzipiell haben wir die Sache gut gemacht“, sagte Dominik Hölzl, der die DJK als einen Kandidaten für den oberen Tabellenbereich einordnet. Gerne hätte der Coach von seinen Schützlingen noch mehr Angriffe über die Mittelposition gesehen. „Und in kniffeligen Situationen sind wir halt noch nicht cool genug“, so Hölzl.

Bange ist ihm jedoch auch vor dem nächsten Heimspieltag am kommenden Samstag, 22. Oktober, nicht. Dann sind ab 13 Uhr der VC DJK München-Ost/Herrsching III und der TSV Unterhaching II in der neuen Geretsrieder Sporthalle (Jahnstraße 2a) zu Gast. Hölzl: „Wir befinden uns immer noch in einem Lernprozess.“

.