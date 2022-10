VSG-Frauen: Umstellung führt zu Verunsicherung

Volleyball Bezirksliga

Von Thomas Wenzel schließen

Die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach verlieren bei ihrer Bezirksliga-Premiere gegen Eiselfing II und Mühldorf II

Eiselfing/Geretsried – Unter einem schlechten Stern stand der erste Bezirksliga-Spieltag der Volleyballerinnen, bevor er überhaupt begonnen hatte: Gleich sechs Frauen der VSG Isar-Loisach hatten sich krank gemeldet oder fehlten aus anderen Gründen; die mitgereisten Spielerinnen waren längst nicht alle fit. Dass am Ende zwei klare Niederlagen gegen den TSV Eiselfing II (1:3) und den TSV Mühldorf II (0:3) standen, dafür hatte Trainer Dominik Hölzl Verständnis: „Man hat durch die vielen Umstellungen gemerkt, dass die Mannschaft verunsichert war.“

Gegen den Mitaufsteiger und Gastgeber hatte die VSG im ersten Durchgang mit 12:25 das Nachsehen, holte sich aber den zweiten Satz (25:21). Die nächsten beiden Durchgänge gingen jedoch mit 18:25 und 19:25 verloren. Beeindruckt war der Coach dann vom Duell der Eiselfingerinnen gegen Mühldorf (1:3): „Das war ein krasser Schlagabtausch. Da hat man klar gesehen, dass beide Teams ganz vorne in der Tabelle mitspielen werden.“

Gegen Mühldorf II wehrten sich die VSG-Frauen um Debütantin Michèle Becker im ersten Abschnitt (17:25) tapfer. Im zweiten Durchgang war man bis zum 18:18 auf Augenhöhe, doch dann musste Außenangreiferin Veronika Graf nach einer Karambolage mit einer Teamkollegin wegen einer Knieverletzung vom Feld. „Ein schwerer Verlust“, bedauerte Hölzl, der zwei Satzverluste (21:25, 7:25) seiner Frauen sah.

Dennoch zog der Trainer ein positives Fazit. „In dieser Liga wird es dir eben nicht verziehen, wenn du Umstellungen im Team hast oder nicht permanent druckvoll angreifen kannst“, meint Hölzl. Er sei aber zuversichtlich, „dass wir mit vollem Kader eine Chance haben“. Nicht zuletzt sei im Laufe des vergangenen Jahres der Leistungsunterschied in seinem Team kleiner geworden.

Für den nächsten Auftritt hofft Hölzl auf die Rückkehr seiner Leistungsträgerinnen. Schließlich steht am Samstag, 15. Oktober, die Heimpremiere in der Bezirksliga an, wenn um 13 Uhr der SV Schwarz-Weiß München II und die DJK Darching in der neuen Geretsrieder Sporthalle (Jahnstraße 2a) zu Gast sind. „Wichtig ist“, betont der Coach, „dass wir in unser Spiel finden.“