VSG: Gut aufgestellt in Block und Angriff

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach vor der Landesliga-Saison 2022/23: (vorne, v.li.) Trainer Nabil Habboubi, Stefan Richter, Simon Kinder, Thorsten Busch, Julius Wilhelm, Simon Schmid, Teammanager Dr. Bernhard Wilhelm, (Mitte, v.li.) Fabian Liemer, Alexander Beck, Lukas von Stülpnagel, Patrick Nordmann, (hinten, v.li.) Korbinian Hölzl, Markus Meinl, Mirko Walter, Henri Bieling und Dominik Hölzl. Es fehlen Tobias Adamek und Christian Leykam. © vsg

Nach ihrem Aufstieg gehen die Volleyball-Herren der VSG Isar-Loisach in der Landesliga Süd-Ost an den Start. Ihr erstes Match bestreiten sie am Samstag beim VC/DJK Passau.

Geretsried/Wolfratshausen – Der 28. März 2022 wird in die Chronik der VSG Isar-Loisach eingehen: Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Verfolger Holzkirchen holte sich die Volleyball-Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen und Geretsried ungeschlagen den Titel in der Bezirksliga Ost und schaffte damit im vierten Anlauf den Sprung in die Landesliga. „Wir hatten den Luxus eines großen Kaders, haben immer intensiv trainiert und die Stimmung in der Mannschaft war immer bestens“, nannte Trainer Nabil Habboubi die Gründe für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Vor dem Start in die überbezirkliche Klasse läuft es jedoch ein wenig unrund bei der VSG. Zwar hielten sich die Spieler über den Sommer mit einer Vielzahl an Beachturnieren fit und nahmen Ende August an einem hochkarätig besetzten Turnier des VC Eitting teil, wo man einen ausgezeichneten dritten Rang belegte. „Wir haben nur gegen zwei Regionalliga-Vereine verloren, aber gleich gegen drei Bayernligisten gewonnen“, berichtet Teammanager Bernhard Wilhelm. Dann platzte allerdings corona-bedingt die Teilnahme am Landespokal-Turnier; außerdem mussten die Termine der ersten Punktspiele nach hinten verlegt werden. „Der späte Start ist besser für uns, weil viele Leute noch im September und Oktober im Urlaub waren“, erklärt Wilhelm. Dennoch sei die Mannschaft, die am vergangenen Sonntag noch in Geretsried ein Trainingslager mit zwei Einheiten absolviert hat, gut vorbereitet für den Auftakt am Samstag, 29. Oktober, in Passau. „Wenn alle Spieler immer dabei sind, haben wir fast ein Überangebot“, meint der Teamsprecher. Zusätzlich zu dem bisherigen 13-köpfigen Kader gibt es mit Simon Schmid, Stefan Arndt, Patrick Nordmann und Simon Kinder noch vier Youngster aus der 3. Mannschaft. „Der Block und der Angriff sind gesetzt, und da sind wir sehr gut aufgestellt“, betont Wilhelm. Einzig Außenangreifer Fabian Liemer, der vor einem Jahr vom Zweitligisten TSV Mühldorf zurückgekommen ist, wird nur an den ersten beiden Spieltagen zur Verfügung stehen: Der 30-Jährige meldet sich wegen eines Sabbaticals für den Rest der Saison ab.

Um sich an die Landesliga anzupassen, habe man gezielt Sprungangaben trainiert und die Feldabwehr optimiert. Wie stark die neue Klasse und die Konkurrenz wirklich sind, sei schwer einzuschätzen. „Bei Mannschaften wie Mühldorf II und Unterhaching II gibt es im Sommer immer Ab- und Zugänge“, meint der Teammanager, der „einen Platz im oberen Tabellendrittel“ als Ziel ausgibt.

Wie gut Auftaktgegner Passau ist, lässt sich eventuell an dessen erstem Ergebnis festmachen: Die Niederbayern verloren vor zwei Wochen gegen VSG-Mitaufsteiger Holzkirchen mit 1:3.