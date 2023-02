VSG-Herren nervenstark auf der Zielgeraden

Von: Thomas Wenzel

Ein Sonderlob von Trainer Nabil Habboubi verdiente sich Youngster Simon Kinder (re., mit Libero Julius Wilhelm), der maßgeblich an den beiden Heimsiegen der VSG gegen Bruckmühl und Passau beteiligt war. © hans lippert

Die Herren der VSG Isar-Loisach sind nach den beiden Siegen über Bruckmühl und Passau weiterhin auf Erfolgskurs.

Geretsried – Wieder einmal haben die Volleyballer der VSG Isar-Loisach von ihrem großen und ausgeglichen besetzten Kader profitiert. Beim Landesliga-Heimspieltag in der alten Gymnasium-Sporthalle hatten die Schützlinge von Trainer Nabil Habboubi wenig Mühe mit der SG Grafing III/Bruckmühl (3:0), stießen jedoch bei ihrem 3:1-Sieg über den VC/DJK Passau doch auf größeren Widerstand. „Das war wie erwartet nicht ganz einfach“, räumt der Coach ein, lobt jedoch die enorme Moral und Fokussierung seiner Mannschaft: „Wir haben uns in mehreren Sätzen rechtzeitig kurz vor Schluss immer wieder gefangen.“

Dem Gegner immer ein bisschen was zum Nachdenken geben.“

Gegen die jungen Gäste aus Bruckmühl setzte Habboubi auf seine erfahrenen Spieler wie Lukas von Stülpnagel, Dominik Hölzl und Thorsten Busch, aber auch auf Youngster Simon Kinder, der erst vor einer Woche mit den Herren III die Meisterschaft in der Bezirksklasse geholt hatte. Bis zum 12:12 verlief der erste Satz eng, dann zogen die Hausherren auf 25:22 davon. Sie konnten es sich sogar erlauben, kurzzeitig den an der Schulter lädierten Mirko Walter als Zu- und Blockspieler einzuwechseln. „Man muss dem Gegner immer ein bisschen was zum Nachdenken geben“, scherzte der routinierte Außenangreifer.

Noch besser lief es im zweiten Durchgang, den die VSG klar mit 25:16 holte. Auch im dritten Abschnitt lagen die Gastgeber ständig in Front und behielten mit 25:22 die Oberhand. „Ich habe keine Sekunde lang daran gezweifelt, dass wir diese Partie gewinnen werden“, betont Habboubi.

Youngster Simon Kinder tritt selbstbewusst auf

Weil Simon Kinder seine Sache derart gut gemacht hatte, nominierte ihn der Trainer auch für das Duell gegen den Tabellennachbarn Passau. Und der 19-Jährige bestätigte das Vertrauen mit einem selbstbewussten Auftritt und mutigen Angriffsschlägen. „Simon war der Mann des Tages und hat uns wichtige Punkte geholt“, lobte Habboubi den Youngster später. Doch bis es so weit war, hatte die VSG noch ein schweres Stück Arbeit zu verrichten. Die Hausherren, jetzt mit Alexander Beck als Steller, dazu Markus Meinl, Stefan Richter und Henri Bieling bekamen den Gegner nicht so richtig in den Griff. Zwischenzeitlich führte man mit 15:12, dann lagen plötzlich die Niederbayern mit 24:22 vorne. Doch die VSG bewies Nervenstärke und holte den Satz (27:25).

Einen ähnlichen Verlauf sahen die Zuschauer im zweiten Durchgang, in dem die Heimmannschaft sogar mit 10:5 die Nase vorne hatte. Die kampfstarken Passauer steckten jedoch nicht auf. „Sie haben ihre Chance gewittert“, sagte Habboubi. Beim 22:22 waren plötzlich beide Teams gleichauf, doch Dominik Hölzl per Block und Markus Meinl mit einem Rückraum-Angriff machten das 25:23 perfekt.

Im vierten Satz ist bei Passau die Luft raus

Im dritten Satz waren die Gäste am Drücker. Nach dem 12:12 bauten sie ihren Vorsprung Punkt für Punkt aus. Wieder holten die Volleyballer aus Geretsried und Wolfratshausen bis auf 23:24 auf, doch Passau machte den Satzball. Diesen Schwung nahmen sie mit in den vierten Abschnitt, in dem sie bis zum 14:14 vorne lagen. Irgendwie war dann die Luft raus, was die VSG eiskalt ausnutzte, die Führung übernahm und den Sack mit 25:18 zumachte.

VSG dem Tabellenführer auf den Fersen

„Beim Außenangriff, in der Annahme und bei den Aufschlägen hat diesmal nicht alles gepasst, aber man muss so ein Spiel dann trotzdem auch gewinnen“, stellt der Coach fest. Seine Mannschaft bleibt damit Tabellenführer TSV Mühldorf II dicht auf den Fersen und kann bereits am nächsten Samstag, 11. Februar, beim nächsten Heimspieltag gegen den MTV München III und die Roten Raben Vilsbiburg die nächsten Punkte verbuchen (14.30 Uhr, Gymnasium-Sporthalle).

VSG Isar-Loisach/Herren I: T. Adamek, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, S. Kinder, Leykam, Meinl, Richter, L. von Stülpnagel, Walter, J. Wilhelm.