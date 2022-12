VSG macht‘s spannend: Satzgewinne auf den letzten Drücker

Von: Thomas Wenzel

Für wichtige Punkte sorgte VSG-Außenangreifer Markus Meinl (re., mit Tobias Adamek, Simon Schmid und Alexander Beck) bei den beiden Siegen über Vaterstetten und Unterhaching II. © hans lippert

Weiterhin auf Erfolgskurs: Die Herren der VSG Isar-Loisach feiern einen 3:1-Sieg über Unterhaching II und ein 3:0 gegen Vaterstetten

Geretsried – Die Volleyballer der VSG Isar-Loisach haben ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz in der Landesliga Südost untermauert: Am jüngsten Heimspieltag gewann der Aufsteiger klar mit 3:0 gegen den TSV Vaterstetten und feierte einen 3:1-Sieg über den Meisterschaftsanwärter TSV Unterhaching II. „Das war eine richtig tolle Leistung“, lobte Trainer Nabil Habboubi, der nach den Ausfällen von Lukas von Stülpnagel (krank) und Christian Leykam (verletzt) mit Simon Schmid, Simon Kinder und Stefan Arndt drei Youngster der Herren III nominiert hatte.

Etwas überraschend kamen die Hausherren gegen die junge Vaterstettener Truppe nicht so richtig in Tritt. Im ersten Satz konnten sie sich nie absetzen, lagen ab dem 14:14 sogar immer ein paar Punkte zurück. Ausgerechnet Youngster Schmid brachte sein Team mit zwei Top-Aufschlägen wieder ins Spiel, sodass die VSG den Satz auf den letzten Drücker noch holte (26:24). „Das war knapp, aber die Jungs haben die Nerven behalten“, sagte Habboubi. Den Gästen hatte man damit den Zahn gezogen, sodass es auch im zweiten Abschnitt nach durchwachsenem Beginn prima lief. Bis auf 16:10 zog die VSG davon und profitierte dabei vor allem von den krachenden Abschlüssen der Außenangreifer Markus Meinl und Mirko Walter (25:16). Im dritten Durchgang konnte man es sich leisten, alle Spieler zum Einsatz zu bringen. Auch der Block funktionierte jetzt einwandfrei, sodass am Ende ein 25:16-Erfolg stand.

Hochklassiges Volleyball sahen die Fans auf der voll besetzten Tribüne gegen die Zweite Mannschaft von Bundesligist Unterhaching. Scheinbar mühelos dominierten die Gastgeber die ersten beiden Durchgänge. Vor allem dank der verbesserten Aufschläge ging der erste Abschnitt mit 25:20 an die VSG. Auch im nächsten Durchgang hatte man das Heft in der Hand, profitierte von einigen guten Angaben von Stefan Richter und gelungenden Schnellangriffen über die Mittelblocker Korbinian Hölzl und Henri Bieling (25:18). Im dritten Satz hatte die VSG bis zum 11:9 noch die Nase vorne – als man sich aber in Diskussionen über einige diskutable Schiedsrichter-Entscheidungen verstrickte, ging die Konzentration flöten. Die höherklassig erfahrenden Routiniers in den Unterhachinger Reihen witterten jetzt ihre Chance, lagen auf einmal mit 21:17 vorne und setzten sich mit 25:21 durch.

Die Gastgeber wirkten jetzt unsortiert, die Annahme funktioniert nicht mehr gut. Haching führte im vierten Durchgang lange Zeit, zwischenzeitlich sogar mit 20:12. Jetzt erwachte der Kampfgeist der VSG. Angefeuert von Trommeln und Sprechchören holte man beim Stand von 19:23 drei Punkte am Stück und schließlich sogar auf 24:24 auf. Jetzt entwickelte sich ein Thriller – die Führung wechselte hin und her, ehe die Gastgeber den Sack mit 30:28 zumachten.

„Das war schwer, gegen so einen starken Gegner diesen Rückstand aufzuholen“, gestand ein sichtlich mitgenommener Habboubi, dessen Team damit den zweiten Platz in der Tabelle fundamentierte.