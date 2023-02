VSG mental nicht bei 100 Prozent

Von: Thomas Wenzel

Zwei weitere Siege feierten die VSG-Volleyballer um (v.li.) Dominik Hölzl, Thorsten Busch und Korbinian Hölzl – auch wenn es gegen den MTV München III und die RR Vilsburg zwischenzeitlich etwas zäh lief. © hans lippert

Ausgerechnet beim 3:1-Sieg gegen den MTV München III haben sich die Volleyballer der VSG Isar-Loisach schwerer getan als beim ansschließenden 3:0 gegen die RR Vilsbiburg. Doch die Mannschaft von Trainer Nabil Habboubi ist weiterhin Landesliga-Spitzenreiter TSV Mühldorf II auf den Fersen.

Geretsried – Volleyballspiele werden nicht selten schon entschieden, bevor sie begonnen haben – nämlich in den Köpfen der Spieler. „Gegen stärkere Gegner gehen wir mit einer anderen Einstellung ins Spiel“, stellte Trainer Nabil Habboubi nach dem jüngsten Landesliga-Heimspieltag der VSG Isar-Loisach fest. Dabei gewann der Tabellenzweite gegen die Roten Raben Vilsbiburg klar mit 3:0, tat sich jedoch beim 3:1-Sieg über den MTV München III unerwartet schwer.

Gegen die junge Truppe aus der Landeshauptstadt (Vorletzter auf Rang neun) lief es von Beginn an zäh. Zwar lagen die Gastgeber stets vorne, doch beim 18:17 wurde es etwas eng. Habboubi reagierte mit Wechseln und Auszeiten, dann war der Satzgewinn perfekt (25:22). Der Trend setzte sich allerdings im zweiten Durchgang fort, als die VSG ständig einem Rückstand hinterherlief. Beim 20:20 erreichten sie erstmals den Gleichstand, doch trotz aller taktischen Maßnahmen hatte der MTV III mit 25:23 die Nase vorne. Weil Youngster Simon Kinder krankheitsbedingt fehlte, musste Mirko Walter trotz seiner lädierten Schulter ran. Der routinierte Außenangreifer war im dritten Abschnitt mit klugen Lobs und Blockaktionen mitverantwortlich für den 25:18-Erfolg. Im vierten Satz hatte die VSG dann leichtes Spiel und setzte sich mit 25:17 durch. „Wir waren mental nicht bei 100 Prozent“, monierte der Coach. „In einigen Phasen haben Konzentration und Genauigkeit gefehlt. Das ist eigentlich ungewöhnlich.“

Weitaus fokussierter traten die Hausherren den Roten Raben entgegen. Das war auch notwendig, hatten die Niederbayern doch zwei schlagkräftige Linkshänder in ihren Reihen. Doch nach knappem Auftakt setzte sich die VSG schnell ab und gewann klar mit 25:14. Auch im zweiten Durchgang lief es reibungslos, ehe Vilsbiburg auf 16:16 aufholte. Nach dem 20:20 setzten sich die Gastgeber dann wieder ab (25:20). Im dritten Satz erlahmte der anfängliche Widerstand der Gäste schnell. Wunderbar eingesetzt von Steller Alexander Beck sorgten insbesondere Außenangreifer Markus Meinl und Mittelblocker Korbinian Hölzl immer wieder für schöne Punkte, die zu einem 25:17-Erfolg führten. „Wir haben uns in allen Bereichen weniger Fehler geleistet“, lobte Habboubi. Auch bei den eigenen Angaben sei die Quote sehr viel besser ausgefallen.

Die Volleyballer aus Geretsried und Wolfratshausen sind damit als Zweitplatzierter weiterhin dem Spitzenreiter TSV Mühldorf II auf den Fersen. „Ganz klar, unser Ziel ist der Aufstieg in die Bayernliga“, betont der Trainer. Einen entscheidenden Schritt in diese Richtung kann sein Team beim nächsten Heimspieltag am kommenden Samstag, 18. Februar, machen, wenn es gegen den TSV Unterhaching II und den TuS Holzkirchen geht.

VSG Isar-Loisach/Herren: T. Adamek, Arndt, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, Leykam, Meinl, Richter, Schmid, Walter, J. Wilhelm.