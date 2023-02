VSG-Steller Alex Beck: „Ich liebe es, risikoreich zu spielen“

Von: Thomas Wenzel

„Mein Ziel ist es immer noch, Tabellenerster zu werden“: Zuspieler Alexander Beck (2.v.re., mit Korbinian Hölzl) ist ein Leistungsträger der VSG-Volleyballer. © hans lippert

Im „Interview der Woche“ spricht Alexander Beck über seine Karriere, seine Philosophie als Zuspieler und die Aufstiegschancen der VSG Isar-Loisach

Geretsried – Der Zuspieler ist beim Volleyball vor allem für zwei Sachen bekannt – für seine außergewöhnlich gute Pritschtechnik und für den Überblick. Er muss nicht nur die Bälle an seine Angreifer verteilen, sondern auch darauf achten, was der gegnerische Block macht. Ein Spieler, der diese Rolle perfekt verkörpert, ist Alexander Beck von der VSG Isar-Loisach. Sportredakteur Thomas Wenzel sprach mit dem 35-jährigen, der in München wohnt und als Vertriebsingenieur arbeitet.

Herr Beck, Glückwunsch zum 3:0-Sieg gegen Unterhaching II im „Duell der Verfolger“. Im Hinspiel ging es ja noch deutlich enger zu ...

Danke. Das ist richtig. Damals lagen wir 2:0 vorne, aber anschließend ist es noch einmal knapp geworden, ehe wir 3:1 gewonnen haben. Deswegen hatten wir uns vorgenommen, dieses Mal von Anfang an durchzuziehen. Und das ist uns gelungen.

Auf jeden Fall kann der VSG jetzt niemand mehr den zweiten Tabellenplatz streitig machen?

Das kann sein, ich habe mir den Punktestand nicht angeschaut. Mein Ziel ist es immer noch, Tabellenerster zu werden. Und ich bin überzeugt davon, dass wir dafür den TSV Mühldorf II mit 3:0 schlagen werden. Oder zumindest mit 3:1 (lacht).

Also sehen Sie den restlichen Saisonverlauf optimistisch?

Es wird mega-schwer, denn Mühldorf hat eine tolle Mannschaft. Da sind auch Jugend-Nationalspieler an Bord, die ordentlich Dampf machen. Aber wenn wir konzentriert auftreten und das abrufen, was wir können, sehe ich gute Chancen, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Die VSG ist jetzt nach dem Aufstieg sofort ganz vorne dabei. Wo sehen Sie die Stärken Ihres Teams?

Wir sind mental sehr stark – und haben uns da heuer auch noch einmal verbessert. Und ich kenne keine Mannschafts- oder Ballsportart, in der die mentale Stärke so wichtig ist, wie beim Volleyball. Da kann man individuell noch so gut besetzt sein – man wird gegen eine eingespielte Truppe verlieren.

Gibt’s noch Punkte, die sich verbessern ließen?

(lacht) Die gibt’s immer. Man kann wohl zu keinem Zeitpunkt sagen, dass man perfekt spielt. Auch heute, in einem eigentlich perfekten Spiel gegen Unterhaching II, gab’s Dinge, die man verbessern könnte. Mehr Dynamik vielleicht, etwas mehr Kommunikation ...

Sie haben als Steller eine Schlüsselposition. Ein fachkundiger Zuschauer meinte neulich, „der Alex müsste eigentlich zwei Ligen höher spielen“ – ohne Sie jetzt von der VSG wegloben zu wollen ...

Dankeschön. Das Team macht’s mir auch wirklich einfach.

Erzählen Sie doch bitte von Ihrer bisherigen Karriere im Volleyball?

Ich habe beim TSV Friedberg eine sehr gute Volleyball-Ausbildung genießen dürfen, habe in der Jugend in der Schwaben- und Bayern-Auswahl gespielt. Und im Verein waren wir immer bei den schwäbischen, bayerischen und deutschen Meisterschaften dabei. Mit 15 Jahren habe ich allerdings aufgehört mit Volleyball – leider muss ich aus heutiger Sicht sagen ...

Und wann sind Sie wieder eingestiegen?

Erst 15 Jahre später. Zwischendurch habe ich ein bisschen Fußball gespielt, beim Beachvolleyball mit Freunden hat’s auf einmal wieder gekribbelt. Als ich nach München umgezogen bin, habe ich mich nach einer neuen Mannschaft umgesehen.

Und die Wahl fiel auf die VSG ....

Ja, ich habe bei vier Vereinen mittrainiert. Und bei der vierten Station, hier bei der VSG, hat’s mir dann richtig Spaß gemacht.

Nochmal zurück zu Ihrer Position: Haben Sie immer schon als Steller gespielt?

Ja, eigentlich schon. Damals in der Friedberger Jugend ist unser etatmäßiger Zuspieler einfach nicht mehr ins Training gekommen. Da hat der Coach gemeint, das wäre doch was für mich, weil ich wohl technisch begabt sei. Damals habe ich diese Position lieb gewonnen.

Haben Sie für Ihre Aufgabe auf dem Feld eine bestimmte Philosophie?

Ich liebe es, risikoreich zu spielen. Also Bälle zu spielen, die so vom Gegner nicht erwartet werden. Und ich schaue beim Zuspiel, dass meine Angreifer idealerweise nur einen Einer-Block gegenüber haben.

Abschließend noch die Frage: Welche Pläne haben Sie mit der VSG oder was Ihre Karriere betrifft?

Auf jeden Fall werde ich so lange ich Volleyball spiele hier bei der VSG bleiben. Als ich vor dreieinhalb Jahren hierher gekommen bin, war mir sofort klar, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt – abgesehen von den ganzen Dingen, die man noch verbessern muss. Aber ich habe damals schon zu den Jungs gesagt: „Wir marschieren durch bis zur Regionalliga.“

Das sollte man vielleicht nicht zu laut sagen?

(lacht) Ich weiß. Aber wenn zum Beispiel für die nächste Saison der Fabian Liemer wieder zurückkommt, dann haben wir noch jemanden, der die Mannschaft stabilisiert.

Euer Außenangreifer befindet sich gerade auf einer längeren Auslandsreise ...

Richtig. Er hat mir vor der Abfahrt versprochen, dass er wieder richtig angreift, wenn er zurückkommt. Und ich habe ihm versprochen, dass wir auch ohne ihn den Aufstieg packen.