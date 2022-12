VSG-Trainer Habboubi: „Das war natürlich ein Pflichtsieg“

Von: Thomas Wenzel

Lufthohheit: Beim 3:0 in Bruckmühl feierten die VSG-Volleyballer um (v.re.) Korbinian und Dominik Hölzl sowie Alexander Beck bereits den sechsten Sieg in Folge und bleiben damit auf Platz zwei in der Landesliga. © hans lippert

Die VSG Isar-Loisach gewinnt bei der noch punktlosen SG Grafing III/Bruckmühl mit 3:0 und bleibt auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.

Bruckmühl/Geretsried – Mit ihrem sechsten Sieg in Folge haben sich die Volleyballer der VSG Isar-Loisach in die Weihnachtspause verabschiedet: Bei der SG Grafing III/Bruckmühl gewann der Landesliga-Aufsteiger am Samstag souverän mit 3:0 (25:13, 25:20, 25:15). „Das war natürlich ein Pflichtsieg“, betont Trainer Nabil Habboubi mit Blick auf die Tabellensituation der nach zehn Partien immer noch punktlosen Gastgeber.

Grafing reaktiviert routinierte Kräfte

Allerdings seien die Grafinger durchaus motiviert gewesen, ihre ersten Punkte einzufahren, hätten extra einige routinierten Kräfte reaktiviert. Die VSG dagegen musste auf den erkrankten Stefan Richter und die verletzten Mirko Richter und Christian Leykam verzichten. „Mirko und Chris sind trotzdem mit nach Bruckmühl gefahren, um die Mannschaft zu unterstützen“, freute sich der Coach.

Erster Satz läuft mit 25:13 reibungslos für VSG

Im ersten Satz (25:13) lief es reibungslos für sein Team, in dem Lukas von Stülpnagel diesmal wegen des Personalengpasses auf Außen zum Einsatz kam. „Er ist ja ohnehin stark in der Annahme und hat seine Sache richtig gut gemacht“, freute sich Habboubi auch darüber, dass seine Schützlinge flexibel auf verschiedenen Positionen einsatzbereit sind. Bezahlt machte sich auch eine taktische Maßnahme: Um die Flatteraufschläge der Hausherren besser verarbeiten zu können, stellte die VSG von der unteren auf die obere Annahme um. „Damit sind die Bälle genauer zu unseren Zuspielern gekommen“, berichtet der Coach.

Kopf an Kopf im zweiten Durchgang

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen ergab sich im zweiten Abschnitt. Erst nach dem 10:10-Gleichstand holte die VSG dank einer Reihe gelungener Aufschläge einen Vorsprung heraus. Der Trainer nutzte daraufhin die Möglichkeit, mit Zuspieler Thorsten Busch, Libero Julius Wilhelm und Youngster Patrick Nordmann auch den übrigen mitgereisten Akteuren Spielpraxis zu verschaffen, so dass der Abschnitt mit 25:20 an die Gäste ging.

3. Satz: Drei Nordmann-Abschlüsse zum 25:15

Im dritten Satz gaben die Grafinger noch einmal richtig Gas und lagen bis zum 11:10 ständig in Führung. Dann rissen die Volleyballer aus Geretsried und Wolfratshausen das Ruder herum und machten unter anderem dank dreier gelungener Abschlüsse von Nordmann den 25:15-Erfolg perfekt.

Freude hatte Nabil Habboubi nicht nur am Spiel seiner Mannschaft, sondern auch beim Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz: So mühte sich Tabellenführer TSV Mühldorf II zu einem 3:2-Sieg beim VC/DJK Passau und nahm nur zwei statt der erhofften drei Zähler mit. „Der Abstand ist geringer geworden“, freute sich der VSG-Trainer auf ein weiterhin spannendes Duell um Meisterschaft und Aufstieg.

Seine Mannschaft absolviert diese Woche noch eine Trainingseinheit, am Donnerstag steht das beliebte interne Weihnachtsturnier sämtlicher VSG-Teams auf dem Programm. Dann haben die Volleyballer ein paar Tage Pause, ehe sie sich auf das Landesliga-Match am 14. Januar beim TSV Schönberg vorbereiten. Im Monat Januar steht nur diese eine Partie auf dem Programm, im Februar aber gleich drei Spieltage.

VSG Isar-Loisach/Herren: T. Adamek, Beck, Bieling, Busch, D. Hölzl, K. Hölzl, Meinl, Nordmann, L. von Stülpnagel, J. Wilhelm.