VSG-Volleyballerin Katrin Berghofer: „Die Annahme ist meine Stärke“

Von der Kreis- bis in die Bezirksliga aufgestiegen ist Katrin Berghofer (re., mit Jacqueline Jehle und Ulrike Leonhard) mit den Volleyballerinnen der VSG. Die 24-Jährige ist in Annahme und Außenangriff eine Stütze des Teams.

Frauen Volleyball

Von Thomas Wenzel schließen

Im „Interview der Woche“ spricht Volleyballerin Katrin Berghofer (24) von der VSG Isar-Loisach über den Aufstieg in die Bezirksliga, den Teamgeist und den Trainer

Geretsried/Wolfratshausen – Auf direktem Weg sind die Volleyballerinnen der VSG Isar-Loisach in den vergangenen beiden Jahren von der Kreisliga über die Bezirksklasse in die Bezirksliga aufgestiegen. Eine feste Größe im Team von Trainer Dominik Hölzl ist dabei Katrin Berghofer. Mit Sportredakteur Thomas Wenzel sprach die 24-jährige gebürtige Eurasburgerin, die als Grundschullehrerin in Penzberg arbeitet, über die neue Liga sowie ihre sportlichen Stärken und Schwäche.

Frau Berghofer, der Auftakt heute mit der Niederlage gegen München-Ost verlief nicht optimal?

Nein, das war wirklich ärgerlich, dass wir da verloren haben. Zumal es im dritten Satz mit 24:26 ganz knapp war.

Woran hat’s gelegen?

Das Spiel war auf jeden Fall auf einem hohen Niveau. Aber wir haben uns zu viele Fehler geleistet.

Gegen Unterhaching II habt Ihr dann gewonnen, aber es war mühevoll ...

Ja, ich weiß auch nicht genau, woran das gelegen hat. Vermutlich waren wir vorab zu siegessicher.

Am ersten Spieltag hat die VSG beide Partien verloren, am vergangenen Wochenende gab’s dann gegen Schwarz-Weiß München III den ersten Sieg. Ist es in der Bezirksliga schwerer?

Ja, absolut. In der Bezirksklasse treten die Konkurrenten nicht so stabil auf – da gibt es immer mal Leistungsschwankungen unter den verschiedenen Klubs oder während einer Partie. Aber jetzt in der Bezirksliga sind alle Gegner permanent stark.

Was heißt das für die VSG?

Dass wir nicht mehr nur einfach mitspielen und auf einfache Punkte hoffen können, sondern im Angriff selbst dafür sorgen müssen, dass wir welche holen.

Was sind die Gründe für den erfolgreichen Durchmarsch von der Kreisliga aufwärts?

In früheren Jahren gab es immer sehr viele Wechsel innerhalb der Mannschaft. Da kamen oft Spielerinnen dazu oder gingen weg. Jetzt haben wir seit einiger Zeit schon einen festen Kader. Das zahlt sich aus. Nicht zuletzt hat sich deshalb auch unser Zusammenspiel wesentlich verbessert.

Und welchen Anteil hat Dominik Hölzl, der ja vergleichsweise noch ein sehr junger Trainer ist?

Einen großen Anteil. Domi leitet die Mannschaft mit Offenheit und Humor – das passt sehr gut. Außerdem fordert er ständig den Teamgedanken von jeder Einzelnen ein – und er lebt das auch vor.

Sie sind schon lange dabei beim Volleyball. Wie ging es los?

Ich habe als Jugendliche beim SV Eurasburg-Beuerberg mit dem Volleyballspielen begonnen. Weil es dort aber kein Mädchenteam gab, bin ich mit 15 Jahren zur VSG Isar-Loisach gewechselt. Dort hatten wir dann schon in der A-Jugend den Domi als Trainer. Weil ich mein Studium in München absolviert habe, bin ich auch immer dabei geblieben.

Sie spielen Annahme/Außenangriff. Würden Sie gerne mal wo anders zum Einsatz kommen?

Nein, das ist meine Lieblingsposition.

Was würden Sie sagen, sind Ihre Stärken und Schwächen?

Die Annahme ist definitiv meine Stärke. Was den Angriff betrifft, muss ich noch mehr mit Auge spielen, also besser beobachten, was sich beim Block oder im gegnerischen Feld tut und wo die Lücken sind.

Wie sieht Ihr Saisonziel aus – für die Mannschaft und Sie persönlich?

Wichtig ist, dass wir uns als Aufsteiger jetzt erst einmal in der Bezirksliga etablieren. Dann können wir mal schauen, ob wir nächstes Jahr weiter vorne in der Tabelle mitspielen können. Für mich selbst gilt, was auch für das Team gilt – ich möchte konstanter werden während des Spiels.