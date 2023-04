VSG will die Erfolgsstory fortschreiben

Von: Thomas Wenzel

Der Blick geht nach oben: Beim Relegationsturnier in eigener Halle wollen die Volleyballer der VSG Isar-Loisach um ihren Trainer Nabil Habboubi (3. v. li.) am Samstag den Aufstieg in die Bayernliga schaffen. © hans lippert

Ihre große Chance wollen die Volleyballer der VSG Isar-Loisach am Samstag in eigener Halle wahrnehmen: Beim Relegationsturnier gegen den MTV Rosenheim und SW München können sie den Sprung in die Bayernliga schaffen.

Geretsried – Nur noch ganz eingefleischte Volleyball-Fans werden sich daran erinnern: Es war Mitte der 1990er Jahre, als die Herren des TuS Geretsried um ihre Spielertrainer Peter Jentscher und Erich Gampenrieder einige erfolgreiche Saisons in der damaligen Bayernliga Süd absolvierten, ehe die Mannschaft auseinanderbröselte und man die Startlizenz an den TSV Weilheim weiterreichte. An diesen bislang größten Triumph im Landkreis will nun die VSG Isar-Loisach anknüpfen: Am morgigen Samstag, 22. April, kann das Team von Trainer Nabil Habboubi über die Relegation den Aufstieg in die Bayernliga Süd schaffen. Ab 13.30 Uhr duellieren sich in der neuen Geretsrieder Sporthalle an der Jahnstraße die Gastgeber mit dem MTV Rosenheim (Viertletzter der Bayernliga) und dem SV Schwarz-Weiß München (Zweiter der Landesliga Süd-West) um den einzigen noch offenen Startplatz in höchsten Liga des Freistaats. „Die Jungs sind heiß, die machen das“, sagt der Coach.

Die Erfolgsstory der VSG-Herren ist beeindruckend. Aufgrund einiger Widrigkeit schafften die Volleyballer aus Geretsried und Wolfratshausen erst im Vorjahr den Sprung in die Landesliga Süd-Ost. 16 von 18 Partien gewann der Aufsteiger dort, musste sich nur Meister TSV Mühldorf II zweimal geschlagen geben. Nun gibt es also vier Wochen nach dem Punktspielende die Zugabe. „Wir haben voll durchtrainiert. Die Beteiligung war bestens, alle Mann sind fit“, vermeldet Habboubi. Noch am Dienstag absolvierte die VSG ein Testspiel gegen den Bayernligisten TSV Turnerbund München. „Wir haben über fünf Sätze gespielt – und alle fünf gewonnen“, freut sich der Coach über die gelungene Generalprobe. Auch mit den Relegationsgegnern hat man sich beschäftigt: Rosenheim war als Bayernliga-Achter näher am Tabellenmittelfeld dran als an der Abstiegszone, während sich die Münchner in der parallelen Landesliga Süd-West erst spät das Relegationsticket sicherten. „Zwei starke Gegner, aber nicht so stark wie zum Beispiel Mühldorf II“, hat Habboubi nach dem Videostudium festgestellt.

Der Trainer selbst wird wegen eines bereits geplanten Urlaubs nicht anwesend sei – der noch an der Schulter lädierte Routinier Mirko Walter vertritt ihn an der Außenlinie. Wieder fit ist Zuspieler Thorsten Busch nach seinem Bänderriss im Knöchel. Und die VSG wird noch verstärkt durch Fabian Liemer, der nach einem längeren Auslandsaufenthalt zurück ist.