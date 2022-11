Zu offensiv: ESC siegt mit Mühe

Von: Thomas Wenzel

Ein Schluck Zielwasser: Daniel Bursch setzte beim 7:5-Sieg der River Rats in Pfaffenhofen den Schlusspunkt. © hl

Schwerer als erwartet taten sich die Geretsrieder River Rats am Freitag, ehe der 7:5-Sieg bei Schlusslicht Pfaffenhofen unter Dach und Fach war.

Pfaffenhofen/Geretsried – Hans Tauber jun. hatte noch davor gewarnt, dass Bayernliga-Schlusslicht EC Pfaffenhofen irgendwann seinen ersten Saisonsieg einfahren werde. „Und ich möchte nicht, dass das gegen uns ist“, betonte der neue Trainer der Geretsrieder River Rats. Tatsächlich sah es nach dem zweiten Drittel düster aus für den ESC, der am Ende doch noch einen letztlich verdienten 7:5 (2:0, 1:4, 4:1)-Sieg verbuchte. „Am Ende hat die Mannschaft Moral bewiesen und wir haben die gewünschte drei Punkte geholt“, sagte Tauber.

Die Gäste starteten nach Plan und lagen nach dem ersten Drittel durch Treffer von Josef Reiter in Überzahl (5.) und Benedikt May (7.) mit 2:0 vorne. Nach Wiederbeginn erhöhte Klaus Berger auf 3:0 (25.), als die Partie kippte. Die Icehogs erzielten Tor um Tor und lagen plötzlich mit 4:3 in Führung. „Wir waren zu offensiv und zu euphorisch. Da hat uns Pfaffenhofen klassisch ausgekontert“, berichtete Tauber.

Im Schlussdrittel krempelten die Geretsrieder noch einmal die Ärmel hoch und drehten in der 45. Minute mit einem Doppelschlag durch Marek Haloda und Florian Strobl das Spiel. Xaver Hochstraßer (53.) und Daniel Bursch (55.) bauten den Vorsprung auf 7:4 aus, ehe der ECP noch zu seinem fünften Treffer kam.

Pfaffenhofen - Geretsried 5:7 (0:2, 4:1, 1:4) - Tore: 0:1 (4:07) Reiter (May, Haloda 5-4), 0:2 (6:52) May (Reiter), 0:3 (24:07) Berger (Horvath, Fuchs), 1:3 (24:39) Neubauer (Morrissette), 2:3 (31:23) Pfab (K. Hätinen), 3:3 (36:45) L. Hätinen (Morrissette), 4:3 (39:30) Gebhardt (K. Hätinen), 4:4 (44:23) Haloda (May), 4:5 (44:37) Strobl (Horvath), 4:6 (52:39) Hochstraßer, 4:7 (54:48) Bursch (Hochstraßer), 5:7 (57:03) K. Hätinen (Meier). – Strafminuten: ECP 10, ESC 6. – Zuschauer: 140.