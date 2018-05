Zwei Geretsrieder Aufsteiger

von Patrick Staar schließen

Der Erfolg zeichnete sich bereits seit Wochen ab: ASC Geretsried und FC Geretsried steigen in die A-Klasse auf.

So was sieht man nicht alle Tage: Am vorletzten Spieltag der B-Klasse 3 standen sich FC und ASC Geretsried (weiß-blaue Trikots) gegenüber, lieferten sich ein torreiches Duell, jubelten beide über den Aufstieg in die A-Klasse und stellten sich gemeinsam zum Gruppenfoto auf. Noch etwas mehr Grund zur Freude als der ASC hatte der FC, der im Spitzenspiel mit 5:4 siegte und auf Platz eins vorbeizog. Dass beide Teams sich den Aufstieg redlich verdient haben, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Der FC Geretsried hat bereits 24 Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten SV Warngau, der ASC 23 Zähler.