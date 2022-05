Vorbereitung im Hagelschauer: 28. Kraillinger Duathlon in den Startlöchern - Nachmeldungen möglich

Von: Michael Grözinger

Teilen

Dem Hagel- und Regenschauer getrotzt haben die Helfer beim Aufbau des 28. Kraillinger Duathlon um Maximilian Wechner (stehend 5.v.l.). © TV Planegg-Krailling

Der 28. Kraillinger Duathlon geht am Sonntag über die Bühne. Mit dabei ist der ehemalige Slalom-Vizeweltmeister Fritz Dopfer. Noch ist eine Anmeldung möglich.

Krailling - Dass Triathleten hart im Nehmen sind, ist bekannt. Ihre Sportart gilt nicht umsonst als eine der anstrengendsten. Noch dazu müssen sie als Outdoor-Sportler Wind und Wetter trotzen. Daher hatten die fleißigen Helfer bei den Vorbereitungen des 28. Kraillinger Duathlons aus der Triathlonabteilung des TV Planegg-Krailling rund um Spartenchef Maximilian Wechner auch gut lachen, obwohl sie beim Aufladen der Radlständer voll vom Regen- und Hagelschauer erwischt wurden.

Mehr als 200 Anmeldungen, darunter Fritz Dopfer und einige Top-Duathleten

Mittlerweile sind alle Arbeiten für die Veranstaltung an diesem Sonntag erledigt. „Helfer haben wir genügend rekrutieren können, und das Wetter sollte gut werden“, sagt Cheforganisator Wechner. Wer kurzfristig mitmachen will, kann sich noch am Samstag (16 bis 18 Uhr) oder am Sonntagmorgen (bis 8.30 Uhr) im Start- und Zielbereich am Bauhof (Fischerfeldstraße) nachmelden.

Bislang haben 203 Personen gemeldet, darunter auch der ehemalige Weltklasse-Skifahrer und Slalom-Vizeweltmeister Fritz Dopfer, der am Staffelrennen teilnehmen wird. Auch die Top Sechs des Männerfeldes aus dem vergangenen Jahr sind wieder am Start. Wechner hofft auf hochklassige Südbayerische Meisterschaften, einen spaßigen Volksduathlon und viele Zuschauer.

mg