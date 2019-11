Anti-Terrorkampf-Selbstverteidigung: Planegger Kampfsportler erhält 6. Dan

Für hohe Kampfkunst wurde unter anderen Andreas Schopper (3.v.l.) vom Banzai-Dojo in Planegg ausgezeichnet.

EDC-Gala in Heide Volm

von Michael Grözinger schließen

Kampfkunst im Gasthaus Heide Volm in Planegg: Bei der European-Dan-College-Gala 2019 gab es hochrangige Auszeichnungen - etwa in der Anti-Terrorkampf-Selbstverteidigung.

Planegg - 105 Kampfsportler aus Italien, der Schweiz, Österreich und ganz Deutschland haben sich im Planegger Gasthaus Heide-Volm zur European-Dan-College-Gala 2019 eingefunden. Dort fanden acht Dan-Prüfungen (Schwarzgurt) in den Disziplinen Kickboxen, Jiu-Jitsu und Anti-Terrorkampf-Selbstverteidigung (ATK-SV) statt.

Im Rahmen dieser Gala wurden neue Mitglieder ins European-Dan-College (EDC) aufgenommen, Großmeistertitel sowie der Deutsche Kampfkunstpreis und der Titel „Dojo des Jahres“ verliehen. Unter den nominierten Großmeistern war auch Andreas Schopper (3.v.l.), Inhaber des Banzai-Dojo in Planegg. Er erhielt den 6. Dan in der ATK-SV. Im Anschluss an die Feierlichkeiten ließen die neuen Meister und Preisträger den Abend im italienischen Restaurant ViaUno ausklingen.

mg