Endspurt vor dem Drittliga-Saisonstart: HSG Würm-Mitte bereitet sich final auf neue Runde vor

Zweigleisig unterwegs: Linksaußen Paula Reips spielt im Sommer erfolgreich Beachhandball, ab Anfang September geht sie mit der HSG Würm-Mitte wieder auf Hallenboden in der 3. Liga Süd auf Punktejagd. © Dagmar Rutt

Die HSG Würm-Mitte startet in knapp einem Monat wieder in die 3. Handball-Liga der Frauen. Bis dahin heißt es TTT: Taktikschulung, Teambuilding, Trainingslager.

Würmtal – In knapp einem Monat geht es wieder los: Am Samstag, 3. September, starten die Drittliga-Handballerinnen der HSG Würm-Mitte mit einem bayerischen Derby beim Vorjahresdritten, dem TSV Haunstetten, in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit sicherten sich die Würmtaler Wildkatzen durch einen starken Endspurt in der sogenannten Klassenverbleibsrunde den Ligaerhalt, diese Leistung wollen sie in der kommenden Saison bestätigen.

Seit Anfang Juli läuft die gemeinsame Vorbereitung in der Halle. Schon drei Testspiele bestritt die HSG: gegen HT München, Mainz 05 und den TSV Schwabmünchen. „Bis jetzt läuft es ganz gut. Die Pause war kurz, und vieles ist noch da“, sagt Wildkatzen-Trainerin Miriam Hirsch, die vor ihrer zweiten Saison als Chefcoach steht.

3. Liga Süd: Kader der HSG Würm-Mitte bleibt fast komplett zusammen

Einen großen Umbruch gab es im Sommer nicht, fast alle Spielerinnen aus dem Kader der Vorsaison sind weiterhin dabei. Hinter den Einsätzen von Sara Markovic, die beruflich stark eingespannt ist, und Belma Beba, die weiterhin mit einer Verletzung an ihrer Wurfhand zu kämpfen hat, stehen allerdings noch Fragezeichen. Nicht mehr zur Verfügung steht Vera Laipple. Ihr Comeback in einer personell angespannten Phase der Vorsaison war aber von vornherein nicht dauerhaft geplant gewesen.

Dafür darf sich die HSG über ein anderes bekanntes Gesicht freuen: Nach einem Jahr beim TSV Herrsching entschloss sich Miriam Becker, ins Würmtal zurückzukehren. Sie könnte als rechte Rückraumspielerin künftig gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester, Rechtsaußen Annika Becker, auf dem Feld stehen. Allerdings ist sie nach einem 2021/22 erlittenen Kreuzbandriss wohl für den Saisonstart noch keine Option. Neu im Kader sind mit der 16-jährigen Torhüterin Sophie Baur und der 15-jährigen Rückraumspielerin Leila Ott außerdem zwei talentierte HSG-Nachwuchsspielerinnen.

3. Liga Süd: Ziel der Würmtaler Wildkatzen ist der direkte Klassenerhalt

Die Ende der vergangenen Runde gezeigten Leistungen stimmen Hirsch zuversichtlich für die kommende Spielzeit. „Darauf können wir aufbauen“, sagt sie, warnt aber gleichzeitig: „Für die nächste Saison heißt das noch nichts. Es wird sicher nicht einfach. Hinter Gröbenzell, Haunstetten und Wolfschlugen sind viele Mannschaften auf Augenhöhe.“

Da die Ligen nach der coronabedingten Aufstockung weiter verkleinert werden sollen, gibt es zahlreiche Absteiger. Für den direkten Klassenerhalt ist ein Platz unter den ersten Sieben der aus elf Mannschaften bestehenden Süd-Staffel notwendig, Rang acht berechtigt voraussichtlich zu einer ähnlichen Zusatzrunde wie im Vorjahr. „Unser Ziel ist Platz sieben“, kündigt Hirsch an.

3. Liga Süd: Neue Handball-Regeln als zusätzliche Herausforderung

Um das zu schaffen, wird derzeit viel an den Grundlagen gearbeitet. Gleichzeitig wollen die Wildkatzen ihr Spiel aber auch weiterentwickeln und müssen sich auf einige kleinere Regeländerungen einstellen. Die wohl einschneidendste betrifft den Anwurf. Nach einem Gegentor muss die Spielerin beim Anwurf nicht mehr auf der Mittellinie stehen, sondern sich lediglich im Mittelkreis aufhalten, dessen Durchmesser außerdem von drei auf vier Meter vergrößert wurde. Die sogenannte „schnelle Mitte“, also ein nach dem Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielender Angriff, ist somit leichter möglich. „Damit müssen wir uns taktisch noch auseinandersetzen“, kündigt Hirsch an.

Zur Stärkung des Mannschaftsgefüges ist noch ein Team-Tag am Ammersee mit externem Coaching geplant. Und Ende August geht es ins Trainingslager nach Graz.

3. Liga Süd: Würm-Mitte-Spielerinnen holen sich Fitness im Beachhandball

Während der Vorbereitung im Sommer sind viele Spielerinnen auch auf Sand beim aufstrebenden Beachhandball im Einsatz. Neben Carolin Hübner, die in den USA mit der deutschen Mannschaft jüngst die Goldmedaille bei den World Games gewinnen konnte (wir berichteten), liefen Kristina Krecken, Paula Reips und Sophie Baur für verschiedene DHB-Auswahlteams auf. Derzeit finden mehrere Turniere der Klubmannschaften statt, unter anderem an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaft in Cuxhaven.

Das macht den Spielerinnen sicher mehr Spaß als eine Laufeinheit

Hirsch freut sich nicht nur für Hübner und die anderen Auswahlspielerinnen riesig („Solche Erfahrungen bringen enorm viel“), sondern sieht die Beach-Aktivitäten insgesamt positiv. „Das macht den Spielerinnen sicher mehr Spaß als eine Laufeinheit“, sagt Würm-Mittes Trainerin.

