Erstmals klarer Favorit im S-Bahn-Derby: Zweitligist TV Planegg-Krailling zu Gast beim SV Lohhof

Von: Robert M. Frank

Teilen

Gute Erinnerungen an das jüngste Gastspiel beim SV Lohhof haben Janina Kroll (r.) und der TV Planegg-Krailling. Die damals abstiegsbedrohten Würmtalerinnen wehrten sieben Matchbälle ab und gewannen noch gegen den Favoriten. © Gleixner

Für den TV Planegg-Krailling steht im ersten Spiel 2023 das Derby beim SV Lohhof an. Der Würmtal-Klub ist favorisiert, erwartet aber einen stärkeren SVL als im Hinspiel.

Krailling/Planegg – Nach knapp vier Wochen ohne ein Spiel geht es für die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling zum Jahresauftakt mit einer wichtigen Partie weiter. Auf den Tabellenfünften der 2. Bundesliga Süd wartet mit dem S-Bahn-Derby am Samstag beim SV Lohhof gleich ein echter Schlager (19 Uhr, Südliche Ingolstädter Straße). Die Spiele zwischen den beiden Mannschaften aus dem nördlichen und südlichen Münchner Landkreis sind nicht nur von Prestige geprägt, sondern beinhalten auch oftmals eine ordentliche Portion Brisanz.

Gerne blicken die Würmtalerinnen etwa auf ihr letztes Gastspiel in Lohhof zurück. Dem gegen den Abstieg spielenden TV gelang im Ortsteil der Gemeinde Unterschleißheim eine unfassbare Leistung: Ende März wehrte er satte sieben Matchbälle gegen den Favoriten ab und gewann das Spiel am Ende noch.

TV-Trainer Sepp Wolf: „In meiner langen Volleyball-Karriere noch nie erlebt“

Der Sieg war ein außergewöhnlicher und glückseliger Moment, der selbst für Planeggs erfahrenen Trainer Sepp Wolf Neuland war: „In meiner langen Volleyball-Karriere habe ich so etwas noch nie erlebt.“

Vor der Partie am Samstag stehen die Vorzeichen anders als in den vergangenen vier Jahren. Gegen den Tabellenvorletzten sind die Würmtalerinnen diesmal Favorit. Im Vergleich zum Hinspiel, das der TV Anfang Oktober nach einer dominanten Vorstellung gegen stark fehlerbehaftete Lohhoferinnen klar mit 3:0 gewann, rechnet Wolf mit deutlich mehr Widerstand. Er erwartet einen stärkeren SVL um die Topspielerinnen Mona Boyer im Zuspiel und Carina Malescha auf der Diagonalposition.

SV Lohhof gegen TV Planegg-Krailling: Brisanz im S-Bahn-Derby

Dass der sechsfache Deutsche Meister derzeit im Abstiegssumpf steckt, verleiht der Partie laut Wolf zusätzliche Brisanz. Obendrein findet sich unter den bisherigen zwei Saisonsiegen der Gastgeberinnen ein glatter 3:0-Erfolg gegen den derzeitigen Spitzenreiter, SSC Freisen.

„Lohhof hat in der Hinrunde deutlich unter Niveau gespielt. Wir wissen, was uns im nächsten Spiel erwartet, es wird schwer für uns“, meint Wolf. „Wenn wir 100 Prozent der Leistung abrufen, gewinnen wir. 90 Prozent werden nicht reichen.“

TV Planegg-Krailling: Verletzungen und Krankheiten zum Jahresauftakt

Ärgerlich aus Sicht des TV ist, dass ein paar Stammspielerinnen in den vergangenen Wochen aufgrund Verletzungen und Krankheiten nicht regelmäßig und vollumfänglich trainieren konnten. Um sich für den Jahresauftakt einspielen zu können, setzte Wolf deshalb am Donnerstagabend noch ein Trainingsspiel an.

Mental sieht der Coach sein Team bereit für das „absolut heiße Lokalderby“. Der fantastische Auftritt des TV Planegg-Krailling beim letzten Gastspiel in Lohhof bringt für Wolf dabei keinen psychologischen Vorteil. Er stellt klar: „Jedes Spiel muss neu gespielt werden.“

rmf