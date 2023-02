Gemeinsam für den Bundesliga-Traum: HSG Würm-Mitte und TSV Ismaning gehen Kooperation ein

Von: Guido Verstegen, Michael Grözinger

Wieder in der Jugendbundesliga jubeln wollen die A-Juniorinnen der HSG Würm-Mitte – wie im Herbst 2020, als sie bei ihrer ersten Teilnahme an Deutschlands Eliteklasse die Runde der besten 16 erreichten. © Dagmar Rutt (Archiv)

Die HSG Würm-Mitte will auch 2023/24 mit ihrer weiblichen A-Jugend in die Bundesliga. Diesmal allerdings nicht alleine, sondern in Kooperation mit dem TSV Ismaning.

Würmtal/Ismaning – Die weibliche A-Jugend der HSG Würm-Mitte möchte auch im vierten Jahr hintereinander in der Jugendbundesliga (JBLH) antreten. Wegen des diesjährigen Ausscheidens bereits in der Vorrunde sind die Young Wildcats in der Saison 2023/24 allerdings nicht mehr automatisch in der deutschen Eliteklasse mit dabei, sondern müssen sich ab April wieder neu qualifizieren.

Bereits nach dem Aus im Herbst stellte A-Jugend-Trainerin Miriam Hirsch, die zudem die Drittliga-Damen der HSG betreut, klar, dass sich der Verein überlegen müsse, ob er die Anstrengungen für die JBLH-Quali unternehmen möchte. Nun steht fest: Die HSG Würm-Mitte will es wieder versuchen – diesmal aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem neuen Kooperationspartner TSV Ismaning, unter dessen Label das Team firmieren wird.

Handball: HSG Würm-Mitte und TSV Ismaning bündeln Ressourcen

„Wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge“, erzählt Martin Stenzel, der bei der HSG für die Koordination weibliche Jugend/Damen zuständig ist und das Ganze mit Bernd Dreckmann, Abteilungsleiter Sportbetrieb Damen/weibliche A-Jugend in Ismaning, in die Spur brachte. „Eine erste Annäherung in diese Richtung gab es im Sommer am Rande eines Vorbereitungsspiels“, sagt Dreckmann und spricht von „sehr angenehmen Gesprächen“.

Das ist die einzige Möglichkeit, um den Standort München konkurrenzfähig zu halten.

Die Ausgangssituation ist klar: Beide Vereine verfügen über einige sehr talentierte Spielerinnen in der Altersklasse 2006/07, beide sind mit ihren U19-Teams derzeit in der Bayernliga vertreten und wollen ihren Topnachwuchs in der neuen Konstellation sportlich weiter fördern. Angepeilt ist ein Kader von 14 bis 16 Spielerinnen, die bei den Damen weiterhin für ihren jeweiligen Verein starten.

„Das ist die einzige Möglichkeit, um den Standort München konkurrenzfähig zu halten“, sagt Miriam Hirsch, die sehr froh über die geschlossene Partnerschaft ist. Das Thema Kooperation sei ihr schon seit Jahren „im Kopf herumgegeistert“.

Verantwortliche schreiben Projekt Würm-Mitte/Ismaning gute Chancen zu

Eigentlich sollten zur neuen Saison bei den Mädels in der JBLH wie bei den Buben eine eingleisige Liga eingeführt und die Turnierform abgeschafft werden. Aber: „Das ist jetzt für die Spielzeit 2024/25 angedacht“, verkündet Stenzel, der das Projekt richtig und wichtig findet: „Wir müssen es schaffen, unseren starken Nachwuchs als die Zukunft unseres Drittliga-Teams zu halten, und die Jugendbundesliga ist da ein toller Anreiz.“

Die Chancen auf die direkte Qualifikation schätzt er gut ein: „Wir haben ein hohes Niveau im Team.“ Auch Hirsch traut der Mannschaft einiges zu. „Sie müssen sich noch finden, dann haben sie in den nächsten zwei Jahren gute Chancen“, sagt sie.

Würm-Mitte/Ismaning: Cheftrainer noch gesucht

Abgesehen von den Bundesliga-Klubs mit ihren Internaten ist es für die meisten Vereine schwierig, das ambitionierte Unterfangen JBLH zu stemmen. In Baden-Württemberg gebe es daher schon lange Spielgemeinschaften und Kooperationen, betont Bernd Dreckmann. „Wir müssen unsere Kräfte ebenfalls bündeln, und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, das zu tun“, so Dreckmann, der in Ismaning als Co-Trainer der Bayernliga-Damen auch Spielerinnen aus dem zweiten B-Jugend-Jahr im Kader hat.

Aktuell sind mit dem TSV Schwabmünchen und dem HC Erlangen zwei U19-Teams aus dem Freistaat in der weiblichen Bundesliga vertreten. Für die kommende Spielzeit ist mit drei bis vier weiteren bayerischen Bewerbern zu rechnen. Das Projekt Würm-Mitte/Ismaning ist auf drei Jahre ausgelegt. Anfang März soll nach Möglichkeit das gezielte Training mit dem – noch zu findenden – neuen Chefcoach starten, einen Co-Trainer und einen Torwart-Trainer habe man schon, berichtet Stenzel.

Miriam Hirsch fortan nicht mehr als Jugendbundesliga-Trainerin tätig

Miriam Hirsch wird fortan in der JBLH also nicht mehr an der Seitenlinie stehen. „Ich habe in der letzten Zeit gesehen, dass es gut ist, sich auf eine Tätigkeit zu konzentrieren“, erklärt die Trainerin. Derzeit liegt ihr Fokus ohnehin voll auf dem Damen-Team, das den Klassenerhalt in der 3. Liga Süd anstrebt.

Miriam Hirsch ist das Thema Kooperation schon seit Jahren „im Kopf herumgegeistert“. © Dagmar Rutt

Für den TSV Ismaning ist es der dritte Anlauf in Sachen weibliche Jugendbundesliga. In der Saison 2013/14 erreichte das Team auch mit Spielerinnen der HSG Würm-Mitte und des HCD Gröbenzell das Viertelfinale, 2016/17 kam der TSV, vereinzelt mit Gast-Spielerinnen verstärkt, in die Hauptrunde.

