Gräfelfinger Kartfahrer mit 16 Jahren gegen die Elite der Welt

Lauren Cleverts großer Traum

Lauren Clevert (16) aus Gräfelfing hat den großen Traum einer Motorsportkarriere - und schon etliche Erfolge vorzuweisen. Doch die Priorität liegt auch auf etwas anderem.

Gräfelfing – Lauren Clevert ist kein gewöhnlicher 16-Jähriger. Der Gräfelfinger hat bereits deutlich mehr erlebt als seine Klassenkameraden in der neunten Jahrgangsstufe des Kurt-Huber-Gymnasiums (KHG). Clevert ist Kartfahrer und damit in jungen Jahren schon äußerst erfolgreich.

Am kommenden Wochenende in Italien gegen Welt- und Europameister

Er fährt für das „Tony Kart Racing Team“ aus Ampfing unter Teamchef Torsten Kostbade, der zugleich einer seiner größten Förderer ist. „Durch das Team habe ich die Möglichkeit, in Ampfing viel zu trainieren und mich stetig weiterzuentwickeln. Das bringt mir unglaublich viel“, sagt Lauren Clevert, der am kommenden Wochenende an einem der größten Rennen in seiner Karriere teilnimmt. Bei der „WSK Euro Series“ tritt Clevert im italienischen Lonato gegen die Elite der Kartfahrer an. Darunter auch einige Welt- und Europameister – aus dem Erwachsenenbereich.

Clevert: „Jeder Erfolg ist wichtig für die Zukunft“

Sein Ziel ist, Erfahrungen zu sammeln und solche Bühnen zu nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Der nächste Entwicklungsschritt soll her. Dabei möchte sich Clevert auch etwas von den professionellen Kartfahrern abschauen. „Ich schaue einfach, wie weit es geht, und freue mich über alles, was ich erreichen werde. Denn jeder Erfolg ist wichtig für die Zukunft“, sagt er.

+ Der Konkurrenz enteilen will Lauren Clevert (vorne) an diesem Wochenende bei der „WSK Euro Series“ in Italien. © Privat

Die Qualifikation für dieses Event war bereits ein großer Erfolg für den jungen Gräfelfinger. Dazu musste Clevert bei der Deutschen Kartmeisterschaft einer der schnellsten fünf Fahrer sein. Mit Rang fünf erfüllte er sich den Traum. „Trotz deutlich geringerer Möglichkeiten hat Lauren es geschafft, sich nach einer tollen Aufholjagd auf Platz fünf zu kämpfen“, erzählt Vater Dirk Clevert, der seinen Sohn bei dessen Sport stark unterstützt. „Während andere Fahrer auf verschiedene Motoren und wetterabhängige Chassis zurückgreifen können, muss Lauren sich einzig und alleine auf sein Fahrkönnen verlassen, da er nur ein Kart hat. Die Qualifikation ist ein großer Erfolg.“

Lauren Clevert ist auf Sponsoren angewiesen - auch aus der Region

Die finanziellen Anforderungen an einen Kartfahrer sind enorm. Ein konkurrenzfähiges Gefährt bringt Kosten im fünfstelligen Bereich mit sich. Für Familie Clevert ist das ohne Sponsoren kaum zu stemmen: „Jeder Sponsor, der mir zur Seite steht, ist unglaublich wichtig. Deswegen habe ich den Sponsoren wie dem ,Porsche Zentrum 5 Seen‘ viel zu verdanken“, sagt Lauren Clevert. „Ohne die Unterstützung wäre es nicht möglich, dass ich mit der Konkurrenz mithalte.“

+ Der Sportler und sein Sportgerät: Lauren Clevert trainiert vornehmlich auf der Kartbahn in Ampfing. © Privat

Mittlerweile hat der 16-Jährige bei den Erwachsenen bereits mehrere Rennen gewonnen und ist oft aufs Podium gefahren. Außergewöhnlich ist bei Clevert, dass er erst mit zwölf Jahren mit dem Kartfahren begann, während der Großteil seiner Konkurrenten bereits mit acht die ersten Trainings absolvierte. Das bestätigt das Talent des Würmtalers.

Dennoch lässt er neben seinem Traum, mit dem Rennsport erfolgreich zu werden, auch die Schule nicht aus den Augen. Im KHG hat er die Möglichkeit, zu bestimmten Events zu fahren, ohne sich dabei nach schulischen Ereignissen richten zu müssen. Sein Ziel ist trotz der sportlichen Belastung das Abitur. „Das hat mit oberste Priorität für mich“, sagt Clevert. Auch seine Freizeit schränkt das Kartfahren nur selten ein. Durch Pausen zwischen den Rennwochenenden hat er genug Möglichkeiten, anderen Hobbys wie Tischtennis spielen nachzugehen oder Freunde zu treffen. Doch auch Krafttraining darf nicht zu kurz kommen.

Um einmal vom Rennsport leben zu können, benötigt der Gräfelfinger Sponsoren. Nur so sind Reisekosten und nötige Arbeiten am Rennkart zu stemmen. Vater Dirk hofft, künftig vor allem den einen oder anderen Geldgeber aus der Region an Land zu ziehen: „Wir würden uns über jeden Würmtaler Rennsportfan freuen, der bereit ist, ein lokales Talent in irgendeiner Form zu unterstützen.“

Thomas Okon