Würm-Mitte will Aufschwung in die dreiwöchige Pause mitnehmen

Kurpfalzbären gegen Wildkatzen

von Tobias Empl schließen

Die Formkurve der Würmtaler Wildkatzen zeigt eindeutig nach oben. Gegen die TSG Ketsch II will die HSG Würm-Mitte zum dritten Mal in Serie punkten. Doch der Gegner ist verstärkt.

Würmtal – Die Handballerinnen der TSG Ketsch II stehen dort, wo die Würmtaler Wildkatzen gerne hinwollen. Der Gastgeber an diesem Sonntag (17 Uhr, Mannheimer Straße) belegt aktuell den neunten Tabellenplatz der 3. Liga Süd – und damit den letzten Nichtabstiegsplatz. Nach der Negativserie von acht punktlosen Partien schien dieses Ziel für die Damen der HSG Würm-Mitte zwischenzeitlich in weite Ferne gerückt.

Verstärkung aus der zweiten Liga für Ketsch

Doch der Aufsteiger hat sich stabilisiert und darf sich nach zwei überzeugenden Auftritten wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Auf den 30:29-Derbysieg beim HCD Gröbenzell ließen die Würmtaler ein 27:27 gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach folgen. „Spätestens jetzt sind wir in der Liga angekommen“, meint Trainer Claus Lohmann. Da das Zweitligateam der TSG Ketsch ein spielfreies Wochenende hat, rechnet Lohmann bei den vier Punkte entfernten Gastgebern zwar mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft. Dennoch sagt er: „Wir sind nicht völlig chancenlos.“

Unter der Woche bereiteten die Wildkatzen sich im Training gezielt auf den Gegner vor, den sie im Hinspiel mit 30:26 bezwungen hatten. Besonders warnt Lohmann vor dem Tempospiel der Gäste – und vor Verena Oßwald. Die junge Rückraumspielerin spielte früher für Gröbenzell, ehe sie studienbedingt nach Mainz zog und sich den Kurpfalzbären anschloss.

Steger und Reips fehlen Würm-Mitte - Rückraumachse einsatzbereit

Auch die Wildkatzen haben neben erfahreneren Stützen einige talentierte Nachwuchskräfte in ihren Reihen. Eine davon ist Laura Steger, die sich im Kader der ersten Mannschaft etabliert hat. Am Wochenende wird sie der HSG jedoch fehlen, da sie für die B-Jugend in der Bayernliga antreten muss. „Da geht es um die Bayerische Meisterschaft. Das ist völlig okay“, so Lohmann über die Abstellung. Paula Reips fällt weiterhin mit einer Knieverletzung aus.

Dafür ist die wichtige Rückraumachse einsatzbereit, bestehend aus den erfahrenen Kräften Vera Laipple und Belma Beba sowie der jungen Isabell Toth. Alle drei hatten in der Hinrunde mit Problemen zu kämpfen: Während Laipple und Beba zwischenzeitlich verletzt ausfielen, konnte Toth kaum mit dem Team trainieren. Die linke Rückraumspielerin, die ein duales Studium absolviert, weilte berufsbedingt unter der Woche meist am Bodensee. Nun ist sie für drei Monate in München und daher auch regelmäßig im Training. Toth, für Lohmann ein „Riesentalent“, war im jüngsten Heimspiel gegen Kappelwindeck mit sieben Treffern beste Torschützin der HSG.

Gelingt den Wildkatzen in Ketsch ein weiterer Erfolg, könnten sie mit einem guten Gefühl in die dreiwöchige Pflichtspielpause gehen. Anschließend beginnt mit dem Kellerduell gegen Schlusslicht SG BBM Bietigheim II der Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt.

te