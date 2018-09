Würm-Mittes Männer stolz trotz deutlicher Niederlage

Phasenweise auf Augenhöhe

von Michael Grözinger schließen

Es war zu erwarten gewesen: Aufsteiger HSG Würm-Mitte kassierte gegen Titelaspirant DJK Waldbüttelbrunn in der Handball-Bayernliga eine klare Pleite - ist aber zufrieden.

Würmtal – Es kommt selten vor, dass ein Trainer nach einer deutlichen Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Spieler ist. Markus Wuttke, Coach der Bayernliga-Männer der HSG Würm-Mitte, war es nach dem 19:28 am Samstag bei der DJK Waldbüttelbrunn. Aus einfachem Grund: „Sie waren eine Klasse zu gut für uns, das ist nicht unsere Kragenweite“, so Wuttke, der den Aufsteiger gemeinsam mit Alexander Kuttig betreut. Waldbüttelbrunn will um die Meisterschaft mitspielen, für die HSG geht es in der neuen Liga um den Klassenerhalt.

Umso zufriedener konnte das Trainerteam der Würmtaler mit dem Auftritt der eigenen Mannschaft sein. Zwar verschliefen die Gäste den Beginn und lagen nach einer knappen Viertelstunde mit 2:8 zurück. In den Folgeminuten rissen sie sich jedoch am Riemen und kamen mit einer Fünf-Tore-Folge innerhalb von acht Minuten auf 8:7 heran. Kurz vor der Pause glich Würm-Mitte zweimal aus (9:9, 10:10) und ging letztlich mit einem knappen 10:11-Rückstand in den zweiten Durchgang.

Nun machte sich die Breite im Kader der Gastgeber bemerkbar, die bis rund zehn Minuten vor dem Ende auf fünf Tore davonzogen. „Sie konnten durchwechseln, ohne an Qualität zu verlieren“, sagte Wuttke fast schon ein wenig neidisch. Die HSG plagen bekanntermaßen seit Monaten enorme Verletzungsprobleme. Auch in Waldbüttelbrunn war Würm-Mitte auf den Positionen im Zentrum dünn besetzt. So mussten Timo Kreusch und Cornelius Filbry annähernd durchspielen – und bekamen von Wuttke prompt ein Sonderlob für ihre Defensivarbeit: „Im Innenblock waren sie richtig stark.“ Auch Keeper Kai Kussmaul und Florian Brunner, mit sechs Toren bester HSG-Werfer, fielen ihrem Trainer besonders auf.

In den letzten zehn Minuten riskierten die Würmtaler noch mal alles und setzten auf den flexiblen siebten Feldspieler. Doch der Schuss ging nach hinten los, weshalb sich die DJK mit komfortablem Vorsprung absetzte. „Am Ende ist es vier bis fünf Tore zu hoch ausgefallen“, meinte Wuttke, der sich über die Rückkehr von Moritz Rädler nach Verletzung freute. Zwar reichte es am Samstag nur für wenige Minuten, doch in diesen gelangen ihm bereits drei Treffer. In den kommenden Wochen kann Routinier Rädler noch ganz wichtig werden.

mg

Statistik

DJK Waldbüttelbrunn –HSG Würm-Mitte 28:19 (11:10)

HSG Würm-Mitte: Polta, Kussmaul; Fl.Brunner (6), Wiesmann (3/3), Zwermann, Filbry, Johann, Pickel (2), Rädler (3), Kreusch (1), Beckmann, M.König (1), S.Waterloo (2), Henrich (1)