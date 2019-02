Wochen der Wahrheit für Würm-Mitte

Abstiegskampf pur

Den jüngsten Schwung wollen die Herren der HSG Würm-Mitte mitnehmen. Gegen die SG Regensburg ist ein Sieg fast Pflicht, möchten die Würmer in der Bayernliga verbleiben.

Würmtal– Nach der starken Leistung bei der SG DJK Rimpar II will die HSG Würm-Mitte auch zu Hause im Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium gegen die SG Regensburg weiter ihr gutes Niveau halten (Samstag, 19.30 Uhr, Adalbert-Stifter-Straße). „In Rimpar hatten wir sehr viel Pech und haben trotzdem gute Leistungen gezeigt“, sagt Trainer Markus Wuttke. „Es ist definitiv möglich, etwas gegen Regensburg zu holen.“

Die Regensburger Adler zeigten sich in der vergangenen Woche stark verbessert im Heimspiel gegen Tabellenführer HSC Bad Neustadt. Und dennoch ist die SG – anders als Würm-Mitte – im Kalenderjahr 2019 noch sieglos. „Sie stehen trotzdem zu Recht im Tabellenmittelfeld“, meint Wuttke.

Will die HSG in dieser Saison noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben, werden die kommenden Partien entscheidend. Mit Spielen gegen Regensburg, TSV Haunstetten, VfL Günzburg und Eichenauer SV stehen für die Würmtaler die Wochen der Wahrheit an. „Die Jungs wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wenn wir noch Optionen auf den Klassenerhalt haben wollen, brauchen wir Punkte“, so der HSG-Trainer.

Personell ist die Ausgangslage für die Würmer schwierig. Moritz Rädler hat Probleme mit der Achillessehne, und Dominik Henrich fehlte krankheitsbedingt im Training. „Wir werden die Zähne zusammenbeißen müssen. Wenn sie spielen können, werden sie spielen. Aber ihr Einsatz ist mehr als fraglich“, sagt Wuttke. Der Coach erwartet ein temporeiches Spiel auf Augenhöhe. „Unser Schlüssel wird eine gute Defensivleistung. Wenn wir es schaffen, die starken Einzelspieler in Schach zu halten, sehe ich durchaus Chancen.“

Im Hinspiel zeigte die HSG in Regensburg einen beherzten Auftritt, verlor allerdings recht unglücklich mit 26:30. „Damals hatten wir allerdings auch keinen Lauf, so wie wir ihn jetzt haben“, sagt Wuttke. Es wird für beide Mannschaften ein wegweisendes Spiel. Falls Würm-Mitte gewinnt, müssen sich die Gäste noch einmal nach unten orientieren. Sollte Regensburg das Spiel für sich entscheiden, sieht es für die HSG sehr düster aus. Doch Wuttke nimmt den Druck von seinen Spielern: „Selbst ein Abstieg wäre kein Beinbruch. Wir können befreit aufspielen und werden sehen, wozu es reicht.“

Thomas Okon