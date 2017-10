Wildkatzen bleiben zu Hause eine Macht

Rückkehr ins KHG

von Niko Aretin schließen

Im Kurt-Huber-Gymnasium ist die HSG Würm-Mitte eine Macht. Bei der Rückkehr an ihre Heimspielstätte ließen die Handballerinnen dem 1. FC Nürnberg beim 31:12 keine Chance.

Würmtal – Erstmals in dieser Saison durfte die HSG Würm-Mitte wieder in ihrem „Wohnzimmer“, der Halle des Kurt-Huber-Gymnasiums, spielen. Zwar hatte die HSG auch ihre drei Heimspiele in fremden Hallen in dieser Saison gewonnen, doch das KHG, in dem die Wildkatzen seit Jahren kaum Punkte abgeben, scheint den Bayernligisten stets zu beflügeln. Gegen den 1. FC Nürnberg wurden die Würmtalerinnen ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und feierten in einer einseitigen Partie einen 31:12-Kantersieg.

Lediglich in den Anfangsminuten hatte die HSG leichte Probleme. Nach sieben Minuten stand es nur 2:2. „Aber auch da hat man schon gesehen, dass wir nur selber verlieren können. Der Unterschied zwischen beiden Mannschaften war erkennbar. Wir haben zu Beginn einfach vier, fünf Chancen überhastet abgeschlossen“, sagte HSG-Coach Claus Lohmann. Das sollte sich rasch ändern. Binnen zehn Minuten zog Würm-Mitte von 2:2 auf 9:2 davon. Damit war die Entscheidung bereits gefallen, denn die Wildkatzen-Defensive hatte den FCN zu jeder Zeit im Griff. „Es war durchweg eine gute bis sehr gute Abwehrleistung“, sagte Lohmann. Auch Marika Hannemann im Tor hatte mit einigen guten Paraden ihren Anteil daran, dass die HSG gerade einmal zwölf gegnerische Treffer zuließ.

Vorne sah Lohmann trotz 31 geworfenen Toren noch „viel Luft nach oben“. Zwar fand die HSG auf verschiedenen Wegen die Lücken in der Nürnberger Abwehr – jede Feldspielerin traf –, doch im Tempospiel offenbarte der Vorjahresvierte noch Schwächen. „So manches Umschalten war noch nicht so konsequent, wie es einmal war. Aber wir sind auf einem guten Weg“, so Lohmann. Einmal mehr stach Belma Beba heraus. Der Neuzugang der HSG erzielte sechs Tore und ist mit 31 Treffern in fünf Einsätzen mittlerweile Top-Torjägerin bei den Wildkatzen.

Lohmann hofft, dass der überzeugende Sieg der Mannschaft weiteres Selbstbewusstsein vor den kommenden Aufgaben gibt. „Es ist wichtig, dass man den Glauben an sich selbst hat. Jetzt kommen nämlich zwei richtig schwere Spiele, echte Gradmesser. Da zeigt sich, wo die Reise hingeht“, sagte der HSG-Coach. Am kommenden Wochenende hat Würm-Mitte spielfrei, dann gastiert der punktverlustfreie Spitzenreiter HSV Bergtheim im KHG, eine Woche darauf muss die HSG zum ASV Dachau, der ebenfalls noch eine weiße Weste hat.

na

Statistik

HSG Würm-Mitte –

1. FC Nürnberg 31:12 (15:4)

Torschützen HSG Würm-Mitte: Beba 6, Oertel 4, Didion 3, Friedl 3, Niedermeyer 3, Wilke 3, Huber 2/2, Laipple 2, Müller 2, Kilias 1, Markovic 1, F. Piffer 1