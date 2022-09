Comeback-Qualitäten: HSG Würm-Mitte feiert Auftaktsieg beim TSV Haunstetten

Brachte die HSG Würm-Mitte beim TSV Haunstetten nach der Pause erstmals in Führung: Simone Padberg (r.). © Dagmar Rutt

Die HSG Würm-Mitte ist äußerst erfolgreich in die neue Saison in der 3. Liga Süd gestartet. Die Würmtaler Wildkatzen schlugen den TSV Haunstetten dank guter Taktik.

Würmtal – Besser hätte der Saisonstart für die Drittliga-Handballerinnen der HSG Würm-Mitte nicht laufen können. Einen Punkt hatten die Würmtaler Wildkatzen dem TSV Haunstetten bereits in ihrem ersten Drittligaspiel vor vier Jahren abtrotzen können, gewonnen hatten sie das Derby gegen die Augsburgerinnen aber noch nie – bis zum Samstag. Da gelang dem Team von Trainerin Miriam Hirsch trotz 12:15-Halbzeitrückstand ein am Ende sogar deutlicher 29:22-Auswärtssieg.

HSG-Trainerin Hirsch war überglücklich über die Leistung ihres Teams – und darüber, dass der ausgeheckte Plan perfekt aufgegangen war. „Wir haben uns taktisch sehr gut auf sie eingestellt. Es ist toll, wie gut die Mädels das Video-Studium inzwischen umsetzen können“, lobte Hirsch. Die HSG-Trainerin hatte sich gegen den Favoriten durchaus Chancen ausgerechnet, da sie ihr Team zwar nicht in der Spitze, aber dafür in der Breite besser aufgestellt sah, und setzte auf Tempo-Handball.

HSG Würm-Mitte läuft in Haunstetten Rückstand hinterher

Die Wildkatzen kamen gegen den Vorjahresdritten, der mit Sarah Irmler im Sommer eine herausragende Spielerin verloren hat, ordentlich in die Partie. Dennoch musste die HSG bald einem Rückstand hinterherlaufen. „Wenn sie im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, können sie uns große Probleme bereiten. Wir haben es besser gemacht als in der letzten Saison, aber wir sind ihnen ein paar Mal in die Falle getappt und haben einige blöde Gegentore bekommen“, analysierte Hirsch.

Der 12:15-Pausenrückstand war für die HSG aber keineswegs ein Grund zur Niedergeschlagenheit, sondern das Signal zur Attacke. Denn Hirsch ahnte, dass bei den Gastgeberinnen mit zunehmender Spieldauer die Kräfte nachlassen würden. Und nach dem Seitenwechsel lief dann tatsächlich alles nach Plan. Bereits in der 35. Minute traf die siebenfache Torschützin Carolin Hübner zum 16:16.

Handball, 3. Liga Süd: Würmtaler Wildkatzen drehen nach der Pause auf

Keine Minute nach dem Ausgleich brachte Simone Padberg die Gäste per Siebenmeter erstmals in Führung. Die HSG-Abwehr stand sehr sicher und ließ danach im gesamten zweiten Durchgang nur noch sechs weitere Gegentore zu. Zudem behielten die HSG-Spielerinnen im Angriff die nötige Ruhe.

„Heute ist es wirklich schwer, eine Spielerin hervorzuheben, alle haben es super gemacht“, sagte Hirsch. Zur Mitte des zweiten Durchgangs hatte die Mannschaft einen Drei-Tore-Rückstand bereits in eine Sechs-Tore-Führung umgewandelt. „Wir haben es dann sehr solide und souverän zu Ende gespielt“, lobte Hirsch.

Nach dem perfekten Saisonstart hat die HSG nun ein spielfreies Wochenende vor sich, ehe am übernächsten Sonntag, 18. September, das zweite Drittligaspiel beim TV Nellingen auf dem Programm steht. Trotz aller Freude über den ersten Erfolg betont HSG-Trainerin Hirsch: „Zwei Punkte bringen uns noch nichts. Wichtig ist es jetzt, darauf aufzubauen.“

te

Die Statistik zum Spiel

TSV Haunstetten – HSG Würm-Mitte 22:29 (15:12)

HSG Würm-Mitte: Hannemann, C.Steger, Baur; M.Becker, I.Leube (3), Pieper, Hübner (7), Reips (2), Markovic, Müller (3), Ka.Krecken, A.Becker, Niedermeyer (6), L.Steger (2), Padberg (6/4)

TSV Haunstetten: Frey, Spindler; Smotzek, Link (3), Niebert (6/5), Fischer, Joerss (3), Keßler, Schäfer (3), Hänsel, Birnkammer (3), Knöpfle (3), Wedrich (1), Mehring