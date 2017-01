Würm-Mitte legt gleich noch mal nach

Handball-Landesliga Süd

Würmtal - Die HSG Würm-Mitte setzt ihren Aufwärtstrend in der Landesliga Süd fort. Fadil Kqikus Team siegt in einem hart umkämpften Spiel mit 27:23 gegen den TSV Herrsching und wahrt damit seine weiße Weste im Jahr 2017.

Der erste Heimauftritt nach der Weihnachtspause ist den Handballherren der HSG Würm-Mitte geglückt. Nach dem Erfolg beim TSV Ismaning vom vergangenen Wochenende wurde am Samstag der TSV Herrsching mit 27:23 bezwungen. Die Mannschaft von Trainer Kqiku kniete anschließend vor ihrem Fanblock in der Halle des Kurt-Huber-Gymnasiums und ließ sich von den Unterstützern lautstark feiern. „Seit dem Spiel in Immenstadt im Dezember ist einfach der Knoten geplatzt“, sagte Kqiku. „Man merkt in jedem Training: Das ist jetzt eine andere Mannschaft.“

Dabei sah es zu Beginn der Partie keineswegs nach einem Sieg der Gastgeber aus. In der ersten Viertelstunde zogen die Herrschinger teilweise auf vier Tore Vorsprung davon. Begünstigt wurde dies durch die zwischenzeitliche Herausnahme von Würm-Mittes Moritz Rädler, der einen Schlag ins Gesicht abbekommen hatte. Torhüter Kai Kussmaul war es zu verdanken, dass Herrsching das Spiel in dieser Phase nicht entschied. Nach einer Auszeit in der 15. Spielminute drehten die Würmtaler auf. Bis dahin hatten sie erst drei Treffer erzielt, dafür ließen sie bis zur Halbzeitsirene noch zehn weitere folgen und glichen noch aus.

Nach der Pause ging Würm-Mitte zum ersten Mal in Führung, ließ sich diese aber alsbald wieder nehmen. Erneut stand Kussmaul mit mehreren Glanzparaden im Fokus. „Wir müssen uns heute auch bei Kai bedanken“, sagte Kqiku. Beim Stand von 16:18 nahm der Coach seine zweite Auszeit und stellte um. Fortan agierten die Würmtaler mit zwei Kreisläufern, die die Wurfbahn für Emil Wörgötter aus dem Rückraum öffnen sollten. Der Plan ging auf: Wörgötter lieferte vier Treffer in Folge ab und drehte die Partie. „Emil ist einfach ein Shooter“, so Kqiku.

Auch die Defensive hatte den Herrschinger Angriff nun besser unter Kontrolle. Die HSG baute ihre Führung langsam aus, der TSV blieb aber in Schlagdistanz. Erst eine Rote Karte für Herrschings Patrick Herz mit einem folgenden Siebenmeter für Würm-Mitte brachte zwei Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Rädler verwandelte zum 26:23, der TSV war geschlagen.

Mit dem Sieg springen die Würmtaler auf den 13. Rang der Landesliga-Tabelle. Noch haben sie dabei aber eine Partie mehr absolviert, als ihre unmittelbaren Konkurrenten. Nach Ismaning und Herrsching folgt am kommenden Wochenende mit dem Spiel beim ASV Dachau die nächste Begegnung mit einem Team aus der oberen Tabellenhälfte. Kqiku ist angesichts der Formkurve seiner Truppe nicht bange: „Nach den zwei Siegen fahren wir mit breiter Brust dorthin.“

HSG Würm-Mitte –

TSV Herrsching 27:23 (13:13)

Torschützen HSG Würm-Mitte: Wörgötter (7), Rädler (5), Pickel (4), Kreusch (3), Mbodj (2), Engert (2), Waterloo, Simnacher, Kopar, Zwermann

Julius Roever