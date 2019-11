HSG Würm-Mitte hat schlechte Erinnerungen an Gegner SG Mintraching/Neutraubling

Wildkatzen mit schwerem Spiel

Die HSG Würm-Mitte steht vor der nächsten schweren Aufgabe in der Bayernliga. Sie muss bei der SG Mintraching/Neutraubling ran, wo sie schon mal unter die Räder kam.

Würmtal – Die Damen der HSG Würm-Mitte in der Handball-Bayernliga – seit dem Aufstieg 2016 war das vor allem eine Erfolgsgeschichte. Platz vier in der Premierensaison, Meisterschaft und Aufstieg in die dritte Liga im Jahr darauf, und auch in dieser Saison läuft es nach dem Abstieg prächtig. Acht Siege und ein Unentschieden haben die Würmtaler Wildkatzen in den ersten neun Spielen gesammelt.

Rückblick: Höchste Bayernliga-Niederlage für die Würmtaler Wildkatzen

Doch es gab vereinzelt auch Misserfolge für die HSG in Bayerns Eliteklasse, der vielleicht größte ereignete sich bei der SG Mintraching/Neutraubling vor etwas mehr als zwei Jahren: Im Oktober 2017 unterlag Würm-Mitte beim damaligen Aufsteiger mit 20:31, die höchste Bayernliga-Niederlage seit dem Aufstieg 2016. Am Samstag kehrt die HSG nach Mintraching zurück (18 Uhr, Schmiedgasse).

Die hohe Niederlage hatte sicherlich auch mit dem damals noch geltenden Harzverbot in der Mintrachinger Halle zu tun. Überhaupt galt das Team aus dem Landkreis Regensburg nicht zuletzt deshalb immer als besonders heimstark. In der vergangenen Saison holte Mintraching 19 von 21 Punkten ohne Harz zu Hause.

Inzwischen spielt Mintraching/Neutraubling mit Harz - und das erfolgreich

In dieser Spielzeit ist der Einsatz des Haftmittels bei den Oberpfälzerinnen erlaubt – und die SG beweist, dass sie es auch so kann. Mintraching steht mit 12:6 Punkten auf Rang fünf, setzte am vergangenen Wochenende mit einem 32:28-Heimsieg gegen Meisterschaftsanwärter HSV Bergtheim ein großes Ausrufezeichen. „Wir haben sehr viel Respekt vor ihnen“, sagt Wildkatzen-Trainerin Stefanie Mittasch.

Würm-Mitte steht vor einer ähnlichen Aufgabe wie zuletzt gegen den viertplatzieren VfL Günzburg (37:30). „Mintraching spielt auch mit einer sehr offensiven Abwehr und hat ein gutes Tempospiel“, sagt Mittasch. Gegen Günzburg fand die HSG Lösungen gegen die weit herausrückende Deckung. „Das war quasi die Generalprobe. Wir sind gut darauf eingestellt“, meint Mittasch, die einmal mehr den vollen Kader zur Verfügung hat.

HSG Würm-Mitte und SG Mintraching kommen über das Kollektiv

Würm-Mitte und Mintraching agieren beide eher über das Kollektiv als über herausragende Einzelspielerinnen. Während die besten Torschützinnen der Bayernliga bereits an der 100-Tore-Marke kratzen, ist bei den Gastgeberinnen Jasmin Lehner mit 44 Treffern (davon neun per Siebenmeter) beste Schützin, bei der HSG ist es Nicole Huber mit 40 (14 Siebenmeter). Aus dem Spiel heraus ist bei den Wildkatzen Laura Steger am gefährlichsten (35 Tore), gefolgt von Paula Reips, Miriam Wilke und Alexandra Müller (je 29).

Final Four im Molten-Cup: Endrunde auf Mai 2020 verlegt

Anders als zunächst geplant, findet die Endrunde des Molten-Cups, in der es um die Qualifikation für den DHB-Pokal geht, nicht auch noch an diesem Wochenende statt. Die teilnehmenden Teams – dies sind neben den Wildkatzen und Mintraching der ESV 27 Regensburg und der TV Waltenhofen – einigten sich auf eine Verlegung auf Mai 2020.

