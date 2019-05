HSG Würm-Mitte startet Projekt Bundesliga

Quali für A-Juniorinnen

von Michael Grözinger schließen

Herren und Damen der HSG Würm-Mitte haben eine erfolglose Saison hinter sich. Dafür greift die Jugend jetzt an - und will sich den Traum von der Bundesliga erfüllen.

Würmtal – In diesem Jahr soll es bei der HSG Würm-Mitte klappen mit der Bundesliga. Zwar sind Damen und Herren gerade frisch aus 3. Liga und Bayernliga abgestiegen (wir berichteten), doch bei der weiblichen Jugend sind die Würmtaler absolute Spitzenklasse. Nun wagt die A-Jugend einen weiteren Versuch, in der neuen Saison an der Bundesliga teilzunehmen. Los geht’s mit der Vorqualifikation des Landesverbands am kommenden Wochenende im heimischen Kurt-Huber-Gymnasium (Adalbert-Stifter-Straße, Gräfelfing).

Vier Teams qualifizieren sich am Wochenende für die nächste Runde

Sechs Teams aus Bayern erfüllen die Auflagen und haben Interesse daran, 2019/20 in der deutschen Jugendeliteklasse mitzuspielen. Sie messen sich am Samstag in zwei Dreiergruppen. Die HSG trifft auf SG Mintraching/Neutraubling (10.30 Uhr) und 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr), zudem spielen TSV Haunstetten, TSV Forst United (Ebersberg) und ESV Regensburg gegeneinander. Die ersten beiden aus jeder Gruppe lösen Tickets für die erste Qualifikationsrunde auf Ebene des Deutschen Handball-Bunds (DHB) und spielen zudem am Sonntag noch die Platzierungen vier bis eins aus (11 und 13 Uhr), die anschließend für die Setzliste entscheidend sind.

HSG Würm-Mitte mit Drittliga-Erfahrung und einer breiten Brust

Miriam Wilke, ganz frisch Trainerin der „Young Wildcats“, ist für das Wochenende zuversichtlich: „Das Ziel ist ganz klar, am Sonntag noch dabei zu sein – und oben mitzuspielen.“ Wilke, die selbst bei den HSG-Damen im Rückraum aktiv ist, kann dabei auf alle Spielerinnen zurückgreifen und wird am Wochenende voraussichtlich 19 Handballerinnen im Kader haben.

Mit dabei sind auch Laura Steger, Simone Padberg, und Johanna Stenzel, die in der abgelaufenen Saison Drittligaluft bei den Würmtaler Wildkatzen schnuppern durften. Katharina Krecken beim TSV Ismaning (Bayernliga) und Miriam Becker beim TSV Herrsching (Landesliga) weisen ebenfalls auf Einsätze im Damenbereich vor.

Generalprobe geglückt: Young Wildcats gewinnen renommiertes IBOT

Die Generalprobe meisterte Würm-Mitte bravourös: Das 22. Internationale Biberacher Osterturnier (IBOT), eines der renommiertesten Handballturniere im süddeutschen Raum, gewannen die „Young Wildcats“. „Sie haben Blut geleckt“, sagt Wilke, die am Wochenende auf eine volle Halle hofft. „Das wäre geil.“ Die Trainerin selbst hat zumindest schon mal ordentlich die Werbetrommel gerührt und rechnet auch mit etlichen Fans bei den Gastmannschaften.

Erfüllt die HSG die Erwartungen und erreicht einen der ersten vier Plätze, hat der Weg gerade erst begonnen. Bis zu drei Qualifikationsrunden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden stehen auf DHB-Ebene an, die erste am 25. Mai. Deutschlandweit sind dann 42 Teams im Einsatz und spielen um mindestens zwölf frei werdende Plätze in der Jugendbundesliga (JBLH).

HSG erwarten im härtesten Fall über 500 Stunden Spielzeit an vier Wochenenden

Muss Würm-Mitte über alle drei Runden gehen, absolvieren die Handballerinnen an vier Wochenende insgesamt über 500 Stunden Spielzeit. „Es ist ein hartes Stück Arbeit“, sagt Andreas Hollerweger, bis Ende März Trainer der „Young Wildcats“. Auch er fiebert in den kommenden Wochen freilich mit seinem Ex-Team mit. Damit das Würmtal Mitte Juni einen weiteren Bundesligisten vorweisen kann.

mg