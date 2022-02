Schnell bergab – und steil bergauf: Slalom-Ass Pauline Fischer will über den Europacup in den Weltcup

Von: Michael Grözinger

Die deutsche Nummer eins in der Altersklasse U21: Pauline Fischer (SC Starnberg) aus Gräfelfing gewann die Junioren-DM im Slalom. © Privat

Die Gräfelfingerin Pauline Fischer aus dem Ski-Club Starnberg ist Deutsche Junioren-Meisterin im Slalom. Im Europacup will sie nun weiter punkten - und dann hoch hinaus.

Gräfelfing/Starnberg – Pauline Fischer ist dieser Tage viel auf Achse. Am Wochenende war sie noch bei einem FIS-Rennen am Brauneck bei Lenggries im Einsatz, am Montag und Dienstag stand bereits ein Europacup in Zell am See (Österreich) auf dem Programm. Doch während es im Europacup bei der 18-jährigen Skirennläuferin aus Gräfelfing mit einem Ausfall und einer Rennabsage nicht zufriedenstellend lief, hatte sie am Brauneck großen Grund zum Jubeln gehabt. Das Slalom-Rennen wurde nämlich zusätzlich zur normalen FIS-Wertung als Deutsche Jugendmeisterschaft gewertet – und Pauline Fischer holte sich den Sieg. Die Gräfelfingerin ist also Deutsche U21-Meisterin im Slalom.

Pauline Fischer vom SC Starnberg: Aktuell in den deutschen Slalom-Top-Vier

Damit befindet sie sich in Lauerstellung hinter dem deutschen Weltcup-Duo Lena Dürr (Vierte im Slalom-Weltcup) und Emma Aicher (Deutsche Meisterin 2021). Neben Fischer startete mit Jessica Hilzinger nur noch eine weitere Deutsche beim jüngsten Europacup, sozusagen der zweiten Liga im alpinen Skisport.

Zu den Top Vier des Landes zählt die Gräfelfingerin daher aktuell bereits. Wobei das stets nur eine Momentaufnahme ist. „Ich will mich im Europacup langsam vorarbeiten, zunächst mal unter die Top 30“, sagt Pauline Fischer. Sie hofft auf weitere Einsätze für den Rest des Ski-Winters – und ist zuversichtlich. „Wenn ich weiter so fahre.“

Chance auf zweite DM-Goldmedaille im Riesenslalom

Denn in den FIS-Rennen sammelte die 18-Jährige aus dem Ski-Club Starnberg in den vergangenen Wochen und Monaten bereits etliche Podiumsplätze. Überraschenderweise klappte es in diesem Winter vor allem im Riesenslalom, während ihr Motor im Slalom, Fischers eigentlicher Hauptdisziplin, stotterte. „Das war vor allem eine Kopfsache. Ich habe dann mal mit meiner ehemaligen Trainerin gesprochen“, erzählt sie. Anschließend platzte der Knoten – und bescherte ihr die Deutsche Meisterschaft.

„Ich will irgendwann zur Weltcup-Spitze gehören.

Am kommenden Sonntag kann die Würmtalerin, die heuer auf dem Ski-Gymnasium in Berchtesgaden ihr Abitur eintüten möchte, den Doppelschlag perfekt machen. Dann steht in Garmisch-Partenkirchen die Deutsche Jugend-Meisterschaft im Riesenslalom an.

Pauline Fischer: Auf den Spuren von Prevc, Dahlmeier, Boe und Kristoffersen?

Fischers Blick geht aber bereits darüber hinaus. Neben weiteren Europacup-Einsätzen strebt sie ein Ticket für das Europäische Olympische Jugendfestival Ende März in Vuokatti (Finnland) an, das sogenannte European Youth Olympic Festival (EYOF), das coronabedingt um ein Jahr verschoben wurde. Doch damit nicht genug: „Die Top Drei sind dort mein Ziel“, sagt sie. Zu den ehemaligen EYOF-Medaillengewinnern zählen spätere Ausnahme-Wintersportler wie der Skispringer Peter Prevc, die Biathleten Johannes Thingnes Boe und Laura Dahlmeier – oder Slalom- und Riesenslalom-Spezialist Henrik Kristoffersen.

Will beim European Youth Olympic Festival (EYOF) aufs Podest: Pauline Fischer. © DSV

Das EYOF ist eines von mehreren „kleinen Zwischenzielen“, die Pauline Fischer auf dem Weg zu ihrem langfristigen Traum im Visier hat. „Ich will irgendwann zur Weltcup-Spitze gehören“, sagt sie.

Pauline Fischer: Wenig Zeit für Hobbys - und für die Heimat

Damit die Chancen dafür steigen, ordnet sie ihr Leben fast komplett dem Sport unter. Für andere Hobbys bleibt da wenig Zeit, so musste die 18-Jährige, die bereits an der Bayerischen Staatsoper aufgetreten ist, beispielsweise auch ihren Gesangsunterricht beenden. Der Sport schlug die Musik.

Wir trainieren manchmal am selben Hang wie Lena Dürr und Emma Aicher.

Auch im Würmtal ist sie eher selten zu Gast. „Im Sommer häufiger, im Winter vielleicht zwei Tage pro Monat“, berichtet sie. Abgerissen ist der Kontakt nach Gräfelfing zu einigen Freunden und natürlich ihrer Familie mit ihren drei ebenfalls wintersportbegeisterten und -begabten Brüdern nicht.

Orientierung an Emma Aicher: In einem Jahr vom Europacup zu Olympia

Dem Weltcup-Zirkus ist Fischer ab und an schon ganz nahe. „Wir trainieren manchmal am selben Hang wie Lena Dürr und Emma Aicher“, erzählt sie. Insbesondere zur ebenfalls erst 18-jährigen Aicher, die ursprünglich ihrer Trainingsgruppe entstammte, habe sie ein gutes Verhältnis.

Die gebürtige Schwedin ist das beste Beispiel, wie schnell es im alpinen Skizirkus nicht nur bergab geht, sondern auch bergauf gehen kann. Im Januar 2021 holte sie ihren ersten Podestplatz im Europacup, nur wenige Wochen später folgte Team-Bronze bei der WM in Cortina d’Ampezzo. In diesem Winter steht Aicher auf Rang 29 des Slalom-Weltcups mit bislang zwei Top-15-Platzierungen – und nimmt ab Ende der Woche an den Olympischen Winterspielen in Peking teil.

Die kommen für Pauline Fischer noch ein wenig zu früh. Vielleicht ist es 2026 in Mailand und Cortina so weit.

