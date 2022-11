„Sportlicher Erfolg nur Mittel zum Zweck“: 400-Meter-Star Johannes Trefz beendet Karriere

Für Deutschland unterwegs: Johannes Trefz bei den World Relays 2021 in Polen. Nun hat er seine Leistungssport-Karriere beendet. © Imago Images/BEAUTIFUL SPORTS

Der dreifache Deutsche Meister Johannes Trefz (TSV Gräfelfing) hat seine Leistungssport-Karriere beendet. Im Interview blickt er zurück - und gibt dem Nachwuchs Tipps.

Gräfelfing – Nach zuletzt schwierigen Jahren mit diversen Verletzungen und verpassten Träumen hat Johannes Trefz, erfolgreichster Langsprinter des TSV Gräfelfing, seinen Abschied vom Leistungssport verkündet. Der dreimalige Deutsche Meister über 400 Meter, viermalige Deutsche Meister mit der 4x400-Meter-Staffel und zweimalige Team-Europameister will immer mal wieder in Gräfelfing aufschlagen. Zum Ende seiner Karriere hat der Münchner Merkur mit dem gebürtigen Starnberger, der Ende 2018 zum TSV gewechselt war, über seine persönlichen Höhepunkte, die Lehren des Leistungssports und seine Zukunft gesprochen.

Herr Trefz, vervollständigen Sie bitte folgende Sätze. Leichtathletik war mein Leben, weil…

...mich nichts anderes mehr gereizt, gefordert und erfüllt hat als die mentalen und körperlichen Herausforderungen des 400-Meter-Trainings und -Wettkampfs.

Leichtathletik ist und bleibt mein Leben, weil…

...sie mich weiterhin begeistert. All die bitteren und süßen Erfahrungen und Lehren, die ich in meiner Karriere sammeln konnte, werde ich auch in meinem Leben außerhalb der aktiven Karriere gut verwenden können.

Ich denke, dass es immer einen Weg gibt, Leistungssport und Schule, Studium, Beruf unter einen Hut zu bekommen. Grundsätzlich muss man dafür aber in Deutschland leider sehr viele Hürden überwinden.

Schule, Ausbildung und Beruf mit Leistungssport zu verbinden, war…

...eine sehr große Herausforderung, welche ohne Unterstützung nicht funktioniert hätte. Ohne die Hilfe von meinen Eltern, Freunden, Studienkoordinatoren, Trainern und Mentoren hätte das nicht funktioniert. Letztendlich denke ich, dass es immer einen Weg gibt, Leistungssport und Schule, Studium, Beruf unter einen Hut zu bekommen, wenn die richtigen Leute einem das nötige Vertrauen und Verständnis entgegenbringen. Grundsätzlich muss man dafür aber in Deutschland leider sehr viele Hürden überwinden, welche einem oft zu hoch erscheinen.

Nie wirklich gerne gemacht habe ich…

...langsame, lange Dauerläufe und Stabilisationstraining, auf das Training bezogen. Lange (Flug-)Reisen – vor allem mit Zeitumstellung – und anderthalb Tage nach Ankunft im Training Höchstleistungen bringen zu müssen, werde ich auch nicht vermissen.

Nie zuvor hatte ich so großen Erfolgsdruck gespürt und nie mehr danach ist es mir gelungen, so gut damit umzugehen.

Unvergesslich bleibt mir…

...sehr vieles. All die harten Trainingseinheiten und Trainingslager, welche ich zusammen mit meinen Trainingskolleginnen und -kollegen gemeistert habe. Die vielen engen Freunde, welche ich über den Sport gewinnen konnte und die vielen schönen Momente, die ich mit allen teilen konnte. Einer der schönsten Momente meiner Karriere war mein dritter Deutscher Meistertitel in Nürnberg 2018. Nie zuvor hatte ich so großen Erfolgsdruck gespürt und nie mehr danach ist es mir gelungen, so gut damit umzugehen. Ich habe es geschafft, bei widrigen äußerlichen Bedingungen meine persönliche Bestleistung abzurufen, dem Druck standzuhalten, mich für die EM in Berlin zu qualifizieren – und das alles live vor den Augen meiner Familie und vieler Freunde. Das gemeinsame Feiern im Stadion nach dem Titelgewinn werde ich nie vergessen. Diese gemeinsame Freude ist das Größte, der sportliche Erfolg war dafür eigentlich nur so etwas wie das Mittel zum Zweck.

Einer der schönsten Momente in der Karriere von Johannes Trefz: Jubel über den DM-Titel 2018 in Nürnberg. © Sven Hoppe/dpa

Besonders wichtig für meinen Sport waren…

...meine Eltern, die mich in meinen Anfangsjahren bedingungslos finanziell und mit ihrer Zeit unterstützt haben. Und natürlich meine Trainer Peter und Korbi (Anm.d.Red.: Peter Rabenseifner und Korbinian Mayr). In den schwierigen Jahren während meiner Pubertät, in denen ich permanent mit Verletzungen zu kämpfen hatte und gleichzeitig gemerkt habe, wie mir meine Konkurrenten sportlich enteilen, haben Peter und Korbi mich trotzdem weiter fürs Training begeistern können und mir geholfen, diese schwierige Phase zu überwinden. Sie haben mich vom Oberbayerischen Meister zum besten deutschen 400-Meter-Sprinter gemacht. Wir waren immer ein extrem harmonisches Team, und ich würde alles genau so noch mal machen. Besonders wichtig waren für mich auch die vielen Trainingskollegen, allen voran Tobias Giehl. An ihm konnte ich mich in meiner Jugend orientieren und ihm nacheifern. Zusammen mit ihm haben wir geschafft, 2016 die stärkste 400-Meter-Langsprint-Trainingsgruppe in Deutschland zu sein, und konnten von uns behaupten, sowohl über die 400 Meter Hürden als auch über die 400 Meter den schnellsten deutschen Sprinter zu stellen. Von Tobias konnte ich auch extrem viel lernen, was das Umgehen mit Verletzungen und Rückschlägen angeht. Und vor allem, wie man sich davon wieder erholt und gestärkt zurückkommt. Ohne Peter, Korbi, Tobi und all die anderen Trainingskollegen und Trainingskolleginnen hätte ich meine Spikes schon viel früher an den Nagel gehängt.

Als Lerneffekt nehme ich mit,…

...dass Spaß und Vertrauen in sich und die richtigen Bezugspersonen das Wichtigste sind. Mit der richtigen Einstellung und dem richtigen Team kann ich alle Herausforderungen meistern, egal, wie hoch die (eigenen) Erwartungen sind und wie steinig der Weg ist.

Vergesst nie, weshalb ihr den Sport macht, nämlich wegen der Freude am Sport.

Besonders freue ich mich jetzt darauf,…

...frei zu sein von den vielen Einschränkungen. Urlaub machen zu können, wann ich möchte, und nicht, wann es der Trainingsplan erlaubt. Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit Freunden verbringen zu können und nicht immer einen strikten Tages- und Wochenplan zu haben. Ich freue mich darauf, die vielen anderen Sportarten machen zu können, allen voran Skifahren im Winter und Beachvolleyball und Rennradfahren im Sommer.

„Urlaub machen zu können, wann ich möchte“, ist eines der Dinge, auf die sich Johannes Trefz nach dem Ende seiner Leistungssport-Karriere am meisten freut. © Privat

Mein Tipp an junge Sportlerinnen und Sportler mit Leistungsambitionen lautet,...

...glaubt an euch, und haltet an euren Träumen fest. Sucht euch das richtige Umfeld, um eure ambitionierten Ziele zusammen mit einem Team anzugehen. Am Ende steht ihr im Wettkampf zwar alleine an der Startlinie, aber das sind wenige Minuten. Auf die unzähligen Stunden davor und danach kommt es an. Und das schafft ihr nicht alleine und ohne Spaß an der Sache. Vergesst nie, weshalb ihr den Sport macht, nämlich wegen der Freude am Sport. Ruhm, Geld, Erfolg sind alles Dinge, die nur eintreten, wenn man den Spaß an den einfachen grundlegenden Sachen wie zum Beispiel an der Bewegung beibehält. Es gibt bei Weitem wichtigere Dinge im Leben als den Sport, aber der Sport kann dazu beitragen, diese wichtigeren Dinge noch schöner erleben zu können.