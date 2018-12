Aufsteiger TSV Neuried trotz Mittelfeldplatz im Abstiegskampf

Tischtennis-Landesliga

von Michael Grözinger schließen

Der TSV Neuried klettert nach einem Unentschieden in der Tischtennis-Landesliga vor der Weihnachtspause auf Rang sieben, ist aber längst nicht alle Sorgen los.

Neuried/Gräfelfing – Aufsteiger TSV Neuried verbringt die Weihnachtszeit auf einem soliden siebten Platz in der Tischtennis-Landesliga. Dafür reichte den Würmtalern ein 8:8-Unentschieden im letzten Vorrundenspiel zu Hause gegen den SV Helfendorf. Nach den Doppeln noch mit 1:2 in Rückstand gelegen, drehten Felix Endres, Marcel Dietl, Leon Hartmann und Dennis Schmidt die Partie mit ihren Einzelerfolgen auf 5:2. In der Folge gelangen dem TSV jedoch nur noch zwei Siege in acht Einzeln, sodass Dietl und Hartmann im Schlussdoppel unter Druck standen, zumindest den einen Punkt zu sichern. Im Fünf-Satz-Krimi behielt das Duo die Nerven.

Trotz Platz im Mittelfeld steckt Neuried auch in der Rückrunde tief im Abstiegskampf, ist punktgleich mit dem Relegationsrang und liegt nur einen Zähler vor der direkten Abstiegszone. Ein Neuzugang soll ab Januar bei der Mission Klassenerhalt helfen: Marcel Schwarze kommt vom fränkischen TTC Rugendorf. Zudem übernimmt Dennis Schmidt fortan das Amt des Mannschaftsführers.

mg

Bilanzen der Vorrunde

TSV Gräfelfing II

Einzel: Daniel Bursian 7:6, Vadym Vekselman 13:10, Werner Schaffer 5:2, Dominik Fasching 0:2, Daniel Wiedemann 9:3, Andrzej Fasching-Dzido 5:1, Jürgen Triep 12:3, Dominik Volke 13:1, Jörg Löbermann 1:1, Ewald Aschenbrenner 1:1, Pawel Kolanko 3:0, Leo Ruffing 9:3, Benno Merkle 0:2, Tom Ruffing 0:1;

Doppel (mind. drei Einsätze): Vekselman/Volke 11:1, Triep/L.Ruffing 5:2, Bursian/Wiedemann 4:0, Schaffer/Kolanko 3:0 – Insgesamt 30:8

TSV Neuried

Einzel: Felix Endres 12:12, Marcel Dietl 11:12, Leon Hartmann 16:7, Dennis Schmidt 9:11, Salim Simon 5:3, Werner Sigmund 11:9, Hans Endres 3:11;

Doppel (mind. drei Einsätze): Schmidt/Sigmund 8:3, F.Endres/Dietl 3:6, Hartmann/H.Endres 1:4, Dietl/Hartmann 4:1, F.Endres/Hartmann 3:0, Endres/Endres 0:3, Dietl/Simon 0:3 – Insgesamt 19:22