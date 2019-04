Wie viele steigen ab? Ungewissheit beim TV Planegg-Krailling

Druck für Volleyballerinnen

Um am Ende einen offiziellen Nichtabstiegsplatz zu erreichen, muss der TV Planegg-Krailling bei den Roten Raben Vilsbiburg II wohl gewinnen. Mut macht das Hinspiel.

Krailling – Die Situation vor den abschließenden beiden Spieltagen hat sich für die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling wieder verschlechtert. Der Grund: Direkter Mitkonkurrent TV Waldgirmes zog mit einem 3:0 in der Vorwoche gegen den VV Grimma in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd wieder an den zuletzt spielfreien Kraillingerinnen vorbei.

Hypothek des TV: Zwei Punkte Rückstand und schweres Restprogramm

Waldgirmes hat nicht nur zwei Punkte Vorsprung, sondern auch noch ein wesentlich leichteres Restprogramm vor der Brust. Während der Aufsteiger nach seinem Spiel am Sonntag (14 Uhr) bei den zweitplatzierten Roten Raben Vilsbiburg II das Derby zum Saisonabschluss gegen den Tabellensiebten SV Lohhof absolvieren muss, spielt Waldgirmes noch an diesem Samstag gegen die Volleys Sonthofen (8.) und anschließend beim bereits als Schlusslicht feststehenden TSV Ansbach.

Für den offiziellen Nichtabstiegsplatz braucht es zwei Siege - oder nicht?

Um den ersten Nichtabstiegsplatz zu erreichen, müssen die Würmtalerinnen deshalb wohl beide Spiele gewinnen. Angesichts des gut aufgelegten Gegners aus Vilsbiburg eine nur sehr schwer zu lösende Aufgabe. „Es war abzusehen, dass Waldgirmes noch punktet. Von daher war von Anfang an klar, dass wir selbst aktiv sein müssen“, sagt TV-Trainer Sven Lehmann. „Ich halte wenig davon, sich auf andere Teams zu verlassen oder zu hoffen. Wir hatten sehr viele Chancen und haben einige davon nicht genutzt, um in der Tabelle etwas weiter oben zu landen.“

Seine Mannschaft kann aufgrund der aktuellen Situation in der zweiten Liga mit dem sicheren Absteiger VC Offenburg II (Verein zieht zurück) sowie der Lage in den Ligen eins und drei jedoch zurecht darauf hoffen, dass am Ende der Saison nur der Letzte absteigt. Auch die Hoffnung, dass man es aus eigener Kraft mit zwei Siegen bis auf Rang elf schafft, ist noch nicht vollends gewichen.

Schlüsse aus dem Hinspiel: TV Planegg-Krailling verkaufte sich teuer

Den Start soll die Partie im niederbayerischen Vilsbiburg machen. Gegen die Reserve des deutschen Meisters von 2008 und 2010 haben die Kraillingerinnen bereits in der Hinrunde überraschend gut ausgesehen und beim 2:3 auch immerhin einen Punkt geholt. Trainer Lehmann ist zuversichtlich: „Aus dem Hinspiel wissen wir, wie wir mit Kampf und Wille Sätze gegen solche Teams gewinnen können.“

