Schwäche in Stärke gewandelt: TV Planegg-Krailling schlägt Sonthofen dank guter Aufschläge

Kira Böhm trumpft auf

Zum Abschluss der Hinrunde hat der TV Planegg-Krailling das Ende der 2. Bundesliga verlassen. Beim 3:2-Erfolg in Sonthofen verschenkten die Volleyballerinnen einen Zähler.

Krailling/Planegg – Der TV Planegg-Krailling bleibt auch Anfang des neuen Jahres voll dabei im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd. Die Volleyballerinnen aus dem Würmtal bezwangen am Samstagabend die AllgäuStrom Volleys Sonthofen auswärts mit 3:2 (23:25, 25:21, 28:26, 15:25, 15:8) und verließen damit den letzten Tabellenplatz. Als schlicht und ergreifend „sehr wichtig“ bezeichnete TV-Coach Sven Lehmann den dritten Saisonsieg seiner Damen.

Ausgerechnet der Aufschlag macht den Unterschied zugunsten des TV

Um den musste die Mannschaft hart kämpfen. Über zwei Stunden standen die Teams in der Sonthofener Halle und schenkten sich in einer phasenweise hochklassigen Partie nichts. Schlussendlich machte ausgerechnet das Spielelement den Unterschied, das Lehmann im Vorfeld noch als Schwachpunkt und stark ausbaufähig bei seiner eigenen Mannschaft angesehen hatte: der Aufschlag. „Da waren wir deutlich stärker als der Gegner“, sagte Lehmann.

Insbesondere im Tiebreak kam das zum Tragen. Beim Stand von 8:7 für den TV trat Zuspielerin Kira Böhm an die Linie – und zauberte eine famose Serie auf das Parkett. Einige Asse und anderweitig starke Eröffnungen später führten die Gäste mit 14:7 und ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Die 17-jährige Böhm, die wegen des mehrwöchigen Ausfalls von Stamm-Zuspielerin Diana Hübner derzeit viel eingesetzt wird, wurde anschließend zur besten Spielerin gewählt und durfte die goldene MVP-Medaille mit nach Hause nehmen.

Auch von ihrem Trainer erntete Böhm kräftig Lob. „Sie ist ein Riesentalent und bekommt derzeit viel Spielzeit. Das zahlt sie achtmillionenfach zurück“, sagte Lehmann. Er hob außerdem die Leistung von Außenangreiferin Lisa Baumgartner hervor, ergänzte aber sogleich, dass alle Spielerinnen stark aufgetreten seien.

Einzige Ausnahme war der vierte Satz. Zuvor waren sich die Kontrahenten drei Durchgänge lang auf Augenhöhe begegnet. Der TV führte mit 2:1 nach Sätzen und hatte entsprechende in der Endabrechnung mindestens einen Punkt sicher. Doch plötzlich lief bei Planegg-Krailling gar nichts mehr. „Wir waren zu unkonzentriert und haben den vierten Satz zum wiederholten Mal in dieser Saison komplett in den Wind geschossen“, monierte Lehmann. „Da haben wir einen Punkt verschenkt.“ An der mentalen Stärke müsse sein Team daher noch arbeiten, ebenso am eigenen Angriff, mit dem der Trainer gerade im vierten Abschnitt nicht zufrieden war.

Dennoch überwog bei Lehmann die Freude über den Sieg. „Wir haben – wie erhofft – den Schwung aus dem Dingolfing-Spiel vor Weihnachten mitgenommen“, sagte der Coach. Nun soll seine Mannschaft einen ähnlichen Lauf an den Tag legen wie zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison. Vor einem Jahr holte der TV drei Siege aus den ersten fünf Rückrundenpartien.

