TV Planegg-Krailling strebt zu Hause gegen TV Holz Anschluss an obere Tabellenhälfte an

Überzeugt: Anne Sünkeler (r. mit Lisa Baumgartner) machte ihre Sache jüngst in der Anfangsformation gut und könnte erneut in die Startsechs rücken.

Heimspiel für Volleyballerinnen

von Robert M. Frank schließen

Der TV Planegg-Krailling trifft zu Hause auf den TV Holz, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Das Schlusslicht aus dem Saarland hat wichtige Spielerinnen verloren.

Krailling/Planegg – Der Frust beim TV Planegg-Krailling ist vor knapp zwei Wochen groß gewesen. Die Volleyballerinnen hatten soeben das Derby beim SV Lohhof mit 1:3 verloren – ausgerechnet auch noch gegen den Tabellenletzten. Anstatt sich seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd vor über einem Jahr zum ersten Mal vom Tabellenende absetzen zu können, rutschte die Mannschaft von Trainer Sven Lehmann dadurch wieder mitten hinein in den Tabellenkeller. Am Sonntag bekommt der TV beim Heimspiel im Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium gegen das neue Liga-Schlusslicht, die proWIN Volleys TV Holz, die nächste Gelegenheit, sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen (15 Uhr, Feodor-Lynen-Straße).

„Unsere zweite Chance, um uns doch noch einmal von unten absetzen zu können“, sagt Coach Lehmann. Die harte Winterpause mit intensiven Trainingseinheiten, die er seiner Mannschaft nach der Niederlage in Lohhof noch angekündigt hatte, könnte sich mit einem Sieg gegen die Gäste aus dem Saarland doch ein wenig gemütlicher gestalten. Dem Tabellenneunten winkt erstmals der Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Im Vergleich zum Patzer im Derby sieht Lehmann die Ausgangslage diesmal aus mentaler Sicht besser. „Es ist diesmal nicht so viel Anspannung zu spüren“, sagt er.

Zwei wichtige Spielerinnen sind beim TV Holz weg, drei neue streben auf

Den Gegner dürften die Würmtalerinnen trotz dessen mauen Saisonstarts mit nur einem Sieg aus sechs Spielen kaum unterschätzen. In der Vorsaison verlor Planegg-Krailling zweimal gegen die Saarländerinnen, ohne einen Punkt zu ergattern. Heuer sind die starken US-Amerikanerinnen Sara Davis und Lauren Hackett zwar bei den Gästen nicht mehr an Bord. Mit Landsfrau Mackenzie Rombach im Mittelblock und den Außenangreiferinnen Kaylie Jorgenson (Kanada) und Anna Schupritt kompensierte Holz die beiden Abgänge aber. Lehmann sieht dennoch einen Qualitätsverlust in der Offensive. Und genau dort möchte er ansetzen. „Das müssen wir ausnutzen. Nach der Abwehr möchten wir so oft wie möglich gegenangreifen“, sagt Lehmann.

Ob Jenny Wickler und Anne Sünkeler wie zuletzt beim Auswärtssieg in Waldgirmes erneut in seiner Startsechs stehen, ließ Lehmann offen. Er betont: „Beide haben es gut gemacht. Insgesamt haben alle Mädels gut trainiert, und ich könnte jede Spielerin bringen.“

