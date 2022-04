Erste Pleite unter dem neuen Trainer: TV Planegg-Krailling kann Ende der Siegesserie verschmerzen

Von: Robert M. Frank

Eine ansprechende Vorstellung von Lucia Kaiser (M.) und ihren Kolleginnen vom TV Planegg-Krailling war in der 2. Bundesliga Süd am Sonntag zu wenig. © Michael Schönwälder

Im letzten Heimspiel der Saison reißt die Siegesserie des TV Planegg-Krailling in der 2. Volleyball-Bundesliga. Tags zuvor gelang der siebte Erfolg in Folge.

Krailling/Planegg – Der TV Planegg-Krailling und sein Cheftrainer Sepp Wolf können doch verlieren. Nach einem souveränen 3:0 (25:19, 25:14, 25:14) am Samstag beim SSC Freisen unterlagen die Volleyballerinnen aus dem Würmtal tags darauf mit 0:3 (14:25, 20:25, 23:25) zuhause gegen die TG Bad Soden. Es war die erste Pleite im sechsten Spiel unter der Regie von Wolf.

Angesichts einer starken Vorstellung der Kraillingerinnen tags zuvor am Samstag im 450 Kilometer entfernten Freisen – und den damit verbundenen Reisestrapazen mit Ankunft um vier Uhr nachts in Würmtal –, war die Niederlage für Wolf zumindest erklärbar. Insbesondere auch deshalb, weil die Mannschaft aus Bad Soden eine sehr starke Leistung auf das Parkett legte.

Volleyball, 2. Bundesliga Süd: Lucia Kaiser in Freisen beste TV-Spielerin

„Bad Soden hat ein Top-Level gespielt. Diesen Sieg von ihnen muss man neidlos anerkennen. Sie haben unser Spiel gut analysiert“, sagte Wolf nach der verlorenen Partie am Sonntag.

Einen Tag zuvor in Freisen konnte man Gleiches über Wolfs Team berichten. Die Kraillingerinnen lieferten ein Spiel ohne große Schwächen ab. In keinem der drei Sätze ließ der TV dem Gegner aus dem Saarland große Chancen, das Spiel an sich zu nehmen. Neben TV-Außenangreiferin Julia Ziegler zeigte auch die zur besten Spielerin gekrönte Zuspielerin Lucia Kaiser eine gute Leistung – ebenso die aufgrund des Ausfalles der erkrankten Jenny Wickler reaktivierte Co-Trainerin Nadine Raß als Libera.

Ansprechende Vorstellung des TV Planegg-Krailling reicht gegen Bad Soden nicht

Auch am Sonntag im Feodor-Lynen-Gymnasium boten die Kraillingerinnen den Zuschauern im letzten Heimspiel der laufenden Saison eine ansprechende Vorstellung. Allerdings war den Hessinnen, die tags zuvor ebenfalls ein Heimspiel absolviert hatten und am Sonntag ins Würmtal reisen mussten, von Reisestrapazen nur wenig anzumerken.

Das Team aus dem Main-Taunus-Kreis, das tags zuvor enttäuschend mit 0:3 gegen den Abstiegsaspiranten Allianz MTV Stuttgart II verloren hatte, erwischte einen ausgezeichneten Tag. Der TV hingegen lief trotz guter Ansätze in allen drei Durchgängen einem Rückstand hinterher. „Hinten raus hat uns einfach das Quäntchen gefehlt“, musste Wolf feststellen. „Vor allem im Block haben wir es nicht geschafft, dagegenzuhalten. Wir haben alle Register gezogen, aber mehr war nicht drin.“

Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd für TV Planegg-Krailling bereits perfekt

Angesichts der starken Serie von zuvor sieben Siegen in Serie mussten sich die Kraillingerinnen nach der Niederlage nicht grämen. Schon in der Vorwoche hatten sie den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd vorzeitig perfekt gemacht. Die Saison schließen sie – unabhängig vom Ausgang des letzten Spieles am kommenden Samstag in Wiesbaden – mit einem passablen neunten Platz ab.

