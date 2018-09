Ann-Christin Steinhart will tz-Wiesn-Madl 2018 werden

Heute Abend (Donnerstag) steht im Löwenbräukeller das Finale um das tz-Wiesn-Madl 2018 an. Mit dabei ist Ann-Christin Steinhart von der HSG Würm-Mitte.

Würmtal – Bei einem Model-Wettbewerb hätte sich Ann-Christin Steinhart niemals beworben. Aber in diesem Jahr bei der Kür des tz-Wiesn-Madls mitzumachen, stand für die Handballerin der HSG Würm-Mitte nie außer Frage. „Das ist etwas ganz anderes, das steht für München“, stellt sie klar. Und München steht für ihre wahre Liebe, sieht man einmal von ihrem Ehemann Phillipp Steinhart ab, der sie im vergangenen Mai zum Traualtar führte. Es war dann auch ihre Schwiegermutter Beate, die ihr wärmstens ans Herz legte, ihr Glück beim Wiesn-Madl zu probieren. Praktisch in allerletzter Sekunde gab sie ihre Bewerbung ab.

Wie die Achterbahn auf dem Oktoberfest nahm ihre Kampagne rasch Fahrt auf. Ihr Mann, der für den TSV 1860 München in der 3. Liga verteidigt, mobilisierte die gesamte Löwen-Familie, um für sie zu stimmen. Die Unterstützung der Wildkatzen hatte sie ohnehin sicher. Schließlich kollidieren Steinharts Termine für das Wiesn-Madl nicht mit den Spielen des Drittliga-Aufsteigers. „Das war komplett professionell“, sagt sie über ihre Kampagne, die die gesamten Sozialen Medien abdeckte.

Aber Steinhart, die im Würmtal noch unter ihrem Mädchennamen Didion bekannt ist, punktete nicht nur bei ihren Fans. Im Halbfinale der Top 25 aus über 500 Kandidatinnen war die Jury so sehr von ihr hingerissen, dass sie Steinhart gleich mit einem Extra-Ticket ins große Finale durchwinkte. Heute Abend (19.30 Uhr) entscheidet sich im Löwenbräukeller, ob ihr Herzenswunsch Wirklichkeit wird, neben dem Münchner Kindl das schönste und sympathischste Madl der Stadt zu sein. „Jetzt würde ich auch gerne gewinnen“, gibt sie aufrichtig zu.

Mit ihrer Wahl würden sich die Juroren für eine junge Frau entscheiden, die überhaupt nicht in das gängige Bild passt, dass sich die Leute normalerweise von einem Wiesn-Madl machen. Steinhart ist 29 Jahre alt und damit nur ein ganz klein wenig älter als viele ihrer elf Konkurrentinnen. „Das ist schon komisch“, sagt sie selbst. Aber nicht für die Jury, die mit ihrem Votum eine Lanze dafür brach, dass menschliche Reife eine Frau noch attraktiver macht. Steinhart weiß, dass im Leben nicht nur die Sonne scheint, sondern es auch Regentage gibt. Niederlagen hat sie – wie viele andere Zeitgenossen auch – nicht allein im Sport erleiden müssen.

Und da kommt für sie das Oktoberfest ins Spiel. „Die Wiesn ist eine fröhliche Zeit“, sagt sie. „Und die ist wichtig, wenn man sieht, was alles im Leben schiefgehen kann.“ Die Wiesn ist aber auch eine Zeit, in der München richtig München ist und sich jeder hier Wohnhafte als Einheimischer fühlen darf.

+ Selbstbewusst im Dirndl: Auf den letzten Drücker bewarb sich Steinhart als tz-Wiesn-Madl. © Privat

Steinhart stammt zwar von der Deutschen Weinstraße, aber sie hat in den vergangenen acht Jahren, seit sie an der Isar lebt, den Schoppen gegen den Masskrug eingetauscht. Sie ist eine waschechte Münchnerin geworden. „Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und ich fahre die Leopoldstraße runter am Siegestor vorbei und dann durch die Ludwigstraße, fühle ich mich daheim“, sagt Steinhart. Das sind keine Lippenbekenntnisse eines verträumten jungen Mädchens, sondern das tatsächliche Lebensgefühl einer jungen Dame, die ihr Herz erst nach reiflicher Überlegung verschenkt.