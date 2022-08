Ungewissheit im Wolfsbau: Durchwachsene Regionalliga-Vorbereitung des TSV Gräfelfing

Von: Michael Grözinger

Die neue Nummer eins des TSV Gräfelfing: Lukas Kurfer hat sich an die Spitzenposition gespielt. © Dagmar Rutt

Ohne Zugänge, aber mit einer neuen Nummer eins hat Tischtennis-Regionalligist TSV Gräfelfing die Saison im Blick. Die Vorbereitung hätte deutlich besser laufen können.

Gräfelfing – Jonas Becker ist ein wenig ernüchtert. „Ich habe seit letzter Saison genau einmal die TSV-Halle gesehen“, sagt der Mannschaftsführer von Tischtennis-Regionalligist TSV Gräfelfing. Das fünftägige Trainingslager über Pfingsten in Italien hatte Becker noch mitgemacht und sich danach in Topform gefühlt – doch dann ereilte ihn das, was seit zweieinhalb Jahren immer wieder zum Spielverderber wird: Corona.

Tischtennis-Regionalliga: Saison 2022/23 startet in gut einer Woche

Nachdem ihn das Virus lahmgelegt hatte, fing sich der 32-Jährige wenige Wochen später im Sommer noch einen weiteren Infekt ein, der seinem Immunsystem den Rest gab. „Seither fühle ich mich definitiv noch nicht danach, Sport machen zu können“, sagt Becker. Das Bittere: In anderthalb Wochen beginnt für die Wölfe die neue Regionalliga-Saison.

Ob der Kapitän dann mitwirken kann, ist noch äußerst ungewiss. Die drei Partien im September hat Becker gedanklich zumindest halb abgehakt. Nach der dann sechswöchigen Spielpause will er Ende Oktober aber spätestens wieder mitwirken. Bis dahin könnte der eine oder andere Ersatzmann seine Chance bekommen. „Wir haben vier, fünf gute Nachrücker, die in der Regionalliga punkten können“, sagt Becker.

Tischtennis-Regionalliga: Personal des TSV Gräfelfing unverändert

Es sind bekannte Namen: Leo Ruffing, Dominik Volke, Christopher Triep und Berthold Pilsl, der wieder regelmäßiger für den TSV aufschlagen will, nennt der Leitwolf in erster Linie. Auch Daniel Bursian, bevor er sich vorläufig ins Ausland verabschiedet. Alle gehörten schon in der vergangenen Saison zum erweiterten Gräfelfinger Kader.

Auch die nominelle Start-Vier der Wölfe hat sich über den Sommer nicht verändert. Neben Becker gehören Maximilian Heeg, Lukas Kurfer und Florian Schwalm zur ersten Garde.

Lukas Kurfer neue Nummer eins des TSV Gräfelfing

Allerdings gab es interne Verschiebungen auf den Positionen. So ist Kurfer fortan die Nummer eins des TSV. In Abwesenheit des an der Hüfte verletzten Heeg, der neuen Nummer zwei, hatte Kurfer bereits in der vergangenen Rückrunde als Spitzenspieler agiert und zahlreiche Punkte abgestaubt. „So eine gute Rückrunde hat noch niemand von uns gespielt“, sagt Becker beeindruckt, der selbst an Position drei aufschlagen wird. „Er hat sich die Spitzenposition verdient.“

Auch Kurfer hatte in den vergangenen Wochen und Monaten mit Blessuren zu kämpfen, genauso wie Heeg, der laut Becker aber wieder fit ist. Schwalm verbrachte einige Zeit im Ausland. Alles in allem hätte die Sommervorbereitung der Wölfe also deutlich besser laufen können.

Regionalliga Süd: Jonas Becker rechnet mit stärkerer Konkurrenz

Da passt es den Gräfelfingern nicht unbedingt in den Kram, dass die Liga „nominell deutlich stärker geworden ist“, wie der TSV-Kapitän sagt. Die beiden Absteiger TTC Wohlbach und SB Versbach hat er genauso als Titelanwärter auf dem Schirm wie den letztjährigen Vizemeister, TV 1879 Hilpoltstein II.

Neu in der Liga sind zudem die drei Aufsteiger TTC Kist, SV Dresden-Mitte 1950 und MSV Hettstedt. Insbesondere Kist und Dresden traut Becker eine sehr gute Saison zu. TTC SR Hohenstein-Ernstthal II, TSV Bad Königshofen II und SpVgg Thalkirchen komplettieren die Regionalliga Süd.

Tischtennis-Regionalliga: Für TSV Gräfelfing zählt nur der Klassenerhalt

Für Becker ist klar: „In dieser Saison wird es für uns sicherlich nur um den Klassenerhalt gehen.“ Er geht mit einem sehr ungewissen Gefühl in die Runde. Am kommenden Wochenende soll mit einem Trainingscamp zumindest noch mal ein ordentlicher Endspurt in der Vorbereitung her.

