Unverhofft noch einmal hoch hinaus: Leopold Frey aus Gräfelfing startet bei Winter-Universiade

Von: Michael Grözinger

Teilen

Große Sprünge sind im Big-Air-Wettkampf möglich. Bessere Chancen rechnet sich der Gräfelfinger Leopold Frey aber in der Disziplin Slopestyle aus. © Privat

Snowboarder Leopold Frey aus Gräfelfing startet bei der Winter-Universiade in Lake Placid. Im Slopestyle will er in die Top 6, dabei war seine Karriere fast schon vorüber.

Gräfelfing – Dass es für Leopold Frey im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal so hoch hinausgehen würde, hätte der Gräfelfinger wohl selbst nicht gedacht – wenngleich er die Snowboardkarriere immer im Hinterkopf hatte. Vor rund zwei Jahren flog der damals 17-Jährige aus dem Kader des deutschen Verbandes, weil er auf dem Internat der CJD-Christophorusschulen in Berchtesgaden – einer von 43 Eliteschulen des Sports in Deutschland – gegen die Regeln verstoßen hatte. Er kehrte zurück aufs Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing und machte dort sein Abitur.

Die Karriere von Leopold Frey, der bis dato als eines der größten deutschen Slopestyle-Talente gegolten und unter anderem bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 Rang sechs belegt hatte, schien vorbei, bevor sie richtig losgehen konnte. Ein paar Europacup-Starts absolvierte der Gräfelfinger noch, den letzten im Februar 2022, dann wurde es still um ihn.

Jetzt ist Frey wieder da und darf sich erneut auf einer großen internationalen Bühne präsentieren: Er tritt dieser Tage bei der Universiade in Lake Placid (USA) an.

Leopold Frey tritt bei der Winter-Universiade in Lake Placid an

Dass der 19-Jährige überhaupt an den „World University Games Winter“, wie die größte Sportveranstaltung der Welt ausschließlich für Studentinnen und Studenten offiziell heißt, teilnehmen kann, kam für ihn selbst ein wenig überraschend. Frey studiert seit diesem Semester Sportmanagement an der Universität in Innsbruck. „Ich wurde von einem Vertreter des Verbandes angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte mitzumachen“, erzählt der Würmtaler, der mittlerweile nicht mehr für den TSV 1860 München, sondern für den TSV Gräfelfing an den Start geht.

Er konnte es sich vorstellen, und schon nahm das Prozedere seinen Lauf. Eine offizielle Qualifikationsnorm musste Frey nicht erbringen. Nur intern im deutschen Team musste er Ergebnisse vorweisen, wie er berichtet. Und da der Snowboarder sehr erfolgreiche Jahre hinter sich hat, stellte das keine große Hürde für ihn dar.

Olympisches Gefühl bei Universiade in Lake Placid

Seit Donnerstag befindet sich der 19-Jährige in den Vereinigten Staaten. Die Tage sind komplett durchgetaktet. „Und zwar von frühmorgens bis in den Abend hinein“, sagt Leopold Frey. Diese geregelte Taktung kennt er bereits aus seinen erfolgreichen Tagen. Auch bei den Olympischen Jugend-Winterspielen vor zwei Jahren war der Zeitplan straff. An die damalige Veranstaltung kommt die Universiade für Frey sportlich nicht ganz heran. „Die Youth Olympics waren größer“, sagt er.

Und doch sei auch diesmal so etwas wie ein olympisches Gefühl spürbar. Vor allem aber in Lake Placid selbst, wo der Großteil der Sportveranstaltungen über die Bühne geht. „Die Stadt ist voll mit Sportlern“, erzählt Frey. Er und der Snowboard-Tross befinden sich in Gore Mountain, rund anderthalb Stunden südlich des Universiade-Hauptstandortes im Nordosten der USA.

Slopestyle-Finale am Mittwochabend um 20 Uhr deutscher Zeit

Nach diversen Trainingseinheiten geht es für Leopold Frey am Dienstag zum ersten Mal um Zählbares. Gegen 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) startet die Qualifikation für den Slopestyle-Wettkampf, bei dem sich die Fahrer auf einen Hindernis-Parcours mit Rails und Kickern begeben. „Es ist kein großes, aber ein ganz gutes Fahrerfeld“, analysiert der Gräfelfinger, der als einer von drei deutschen Startern im 19-köpfigen Qualifikationsfeld steht. Frey ist zuversichtlich, es ins Finale der besten zwölf Slopestyler zu schaffen.

Leopold Frey hofft im Slopestyle-Wettbewerb bei der Universiade 2023 in Lake Placid auf einen Platz unter den besten Sechs. © Privat

Sollte alles nach Plan laufen, kämpft der 19-Jährige am Mittwoch ab 20 Uhr deutscher Zeit im Finale um eine gute Platzierung. „Ich hoffe schon auf einen Platz unter den besten Sechs oder Sieben“, so Frey. Nach ganz vorne werde es allerdings kaum reichen. „Das Podium wird schwierig“, gibt er unumwunden zu.

Universiade 2023: Neben Slopestyle tritt Leopold Frey im Big Air an

Neben dem Slopestyle-Wettbewerb nimmt Frey auch noch am zweiten Snowboard-Freestyle-Event der Universiade teil: Big Air. Die Qualifikation für diesen Sprung-Wettkampf steht am Donnerstag (20 Uhr MEZ) auf dem Programm, das Finale ist für Freitag (20 Uhr MEZ) angesetzt. Diese Disziplin geht Frey mit dem olympischen Gedanken an. Sein Ziel: die Qualifikation überstehen und dann mal sehen, was möglich ist. „Ins Finale will ich es schon schaffen“, stellt er klar.

Ende der Woche ist für Leopold Frey dann wieder Schluss mit dem kurzen Exkurs zu einer internationalen Großveranstaltung. Dann geht es zurück nach Hause, was inzwischen die Innsbrucker Berge sind. Der Vorteil gegenüber dem Würmtal: Boarden kann der 19-Jährige nun praktisch vor der eigenen Haustür.

Leopold Frey: „Ich fahre einfach so viel wie möglich“

So konnte er auch im Training bleiben und musste nicht ohne Vorbereitung zur Universiade anreisen. „Ich fahre einfach so viel wie möglich“, erklärt Frey. Und vielleicht wird es bei einer Topplatzierung in Lake Placid ja doch noch etwas mit der Leistungssportkarriere. Noch steht dem Gräfelfinger die sportliche Zukunft offen.

mg