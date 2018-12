Premiere geht für TV Planegg-Krailling voll in die Hose

Durchwachsen: Nach der ersten Halbserie in der 2. Bundesliga Süd steht der TV Planegg-Krailling mit Trainer Sven Lehmann auf dem letzten Platz.

Niederlage zum Jahresende

von Robert M. Frank schließen

Nach einer Pleite in seinem ersten Duell mit dem SV Lohhof bleibt der TV Planegg-Krailling Schlusslicht der zweiten Liga. Coach Lehmann zieht eine verhaltene Bilanz.

Krailling – Für das letzte Spiel des Jahres, das Derby beim SV Lohhof, hatte sich der TV Planegg-Krailling viel vorgenommen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnten sich die Volleyballerinnen mit dem sechsfachen Deutschen Meister im direkten Duell messen. Der erste direkte Vergleich mit der prominenten Konkurrenz ging für den Aufsteiger prompt voll in die Hose: Die Kraillingerinnen erwischten einen schlechten Tag und verloren deutlich mit 0:3 (13:25, 18:25, 17:25).

Kaum eine Kraillingerin auf ihrem Niveau

„Es war einfach nicht unser Tag“, musste Trainer Sven Lehmann nach dem Derby ernüchtert zu Protokoll geben. Vielleicht hatten sich die TV-Spielerinnen für die Auswärtspartie im Münchner Norden zu viel vorgenommen. Denn bis auf wenige Ausnahmen wie Jenny Wickler und die nach dem Spiel vom gegnerischen Trainer zur wichtigsten Spielerin gewählte Stefanie Rudolf kam kaum eine TV-Akteurin über eine durchschnittliche Leistung hinaus. „Wir haben dumme Aufschlagfehler zum falschen Zeitpunkt gemacht und waren einfach zu schwach im Angriff“, sagte Lehmann.

Gegen die routinierten Lohhoferinnen um Ex-TV-Libera Daniela Friedrich war mit dieser Tagesform nichts zu holen. Zu Beginn des ersten Satzes zog die Heimmannschaft gleich davon. Im zweiten und dritten Durchgang reichte dem über außen durchschlagskräftigen SVL jeweils eine Serie gegen Satzmitte, um den Würmtalerinnen uneinholbar zu enteilen.

TV-Damen sind Letzter - doch Coach Lehmann bleibt optimistisch

Nach abgeschlossener Hinrunde sieht die Bilanz des TV im ersten Zweitligajahr der Vereinsgeschichte eher mau aus. Von bisher zwölf Spielen gewannen die Kraillingerinnen lediglich zwei: gegen VCO Dresden und VC Wiesbaden II. Mit sieben Punkten ist der Aufsteiger Schlusslicht.

Angesichts des Rückstandes von nur fünf Zählern auf einen Nichtabstiegsplatz bleibt Lehmann jedoch für das neue Jahr optimistisch und fordert von seiner Mannschaft Teamgeist. „Wir haben noch alle Chancen. Aber dazu müssen wir uns in der Rückrunde weiter steigern. Dafür gilt es, dass einige Spielerinnen noch ordentlich etwas tun müssen“, sagt der Trainer.

Im Januar geht es in die heiße Phase

Knapp vier Wochen haben die Volleyballerinnen nun Weihnachtspause, ehe am 12. Januar die Rückrunde mit Auswärtsspiel beim TV Waldgirmes startet. Nach dem Jahresabschluss im Rahmen des Weihnachts-Schleiferl-Turniers am kommenden Freitag im Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium (ab 17 Uhr) gibt Lehmann seinem Team zunächst zwei Wochen frei. Anschließend beginnt in der ersten Januar-Woche die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.

rmf