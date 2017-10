TV spielt nur in zwei von acht Sätzen auf Top-Niveau

Doppelte Niederlage

von Robert M. Frank schließen

Bislang hatten sich die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling schadlos gehalten. Jetzt setzte es die ersten Niederlagen gegen Chemnitz und Ansbach.

Krailling – Waren die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling in den ersten beiden Saisonspielen noch ohne Punktverlust geblieben, erwischte es die Mannschaft von Trainer Sven Lehmann am vergangenen Wochenende. Und das gleich doppelt: Am Samstagabend setzte es trotz zwischenzeitlicher 2:0-Satzführung noch eine 2:3-Niederlage (25:16, 25:13, 22:25, 15:25, 6:15) gegen die Dentalservice Gust Volleys Chemnitz. Tags darauf verloren die Kraillingerinnen deutlich beim TSV Ansbach mit 0:3 (16:25, 23:25, 23:25).

Grund für die geringe Punktausbeute von nur einem Zähler war auch ein personeller Engpass. Nur jeweils neun Spielerinnen waren in den beiden Partien des Doppelspieltages dabei. „Wir hatten kaum Wechseloptionen. Es fehlen Ersatzleute, die das Spiel gewinnen“, sagte Lehmann.

Dabei wäre gegen den Vorjahresmeister aus Sachsen am Samstag wesentlich mehr drin gewesen als nur ein Punkt. In den ersten beiden Sätzen spielten die Kraillingerinnen die Gäste regelrecht an die Wand, dem TV unterlief insgesamt nur ein Angriffsfehler. „Das war krass. Da haben wir fast fehlerfrei gespielt“, sagte Lehmann zum Beginn der Partie im heimischen Feodor-Lynen-Gymnasium. Im dritten Satz fing sich die vor der Saison erneuerte Gäste-Mannschaft um die ehemalige deutsche Nationalspielerin Corina Ssuschke-Voigt. Der TV hingegen konnte das hohe Tempo nicht mehr mitgehen und verlor den dritten Satz. In Durchgang vier verlor der TV beim Stand von 8:6 den Faden und verlor diesen Durchgang ebenso wie den abschließenden Tiebreak deutlich.

In der zweiten Partie des Wochenendes in Ansbach fanden die Kraillingerinnen überhaupt nicht in ihr Spiel. Vor allem die ehemalige Bundesligaspielerin Conny Eichler in den Reihen des Aufsteigers bekam der TV überhaupt nicht in den Griff. „Wir haben den Start verpennt, waren platt und nicht da. Ansbach hat einfach gut gespielt“, sagte Lehmann. „Und gegen deren starke Angreiferin hatten wir keine Chance. Sie hat klar herausgestochen.“ Positiv an der deutlichen Niederlage sah Lehmann die Tatsache, dass er mit TV-Eigengewächs Isabel Maisack und Neuzugang Anna Thomann erstmals zwei weiteren Spielerinnen mehr Spielzeiten gewähren konnte. „Sie haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Lehmann.

In den noch sechs ausstehenden Spielen wird es für den aktuellen Tabellenvierten der 3. Liga Ost nicht leichter, die enge Personalsituation zu meistern. Chantal Martin und Caro Kohlmeyer absolvierten am Wochenende vorerst ihre letzten Spiele. Das Duo stößt nach Auslandsaufenthalten erst wieder im neuen Jahr zur Mannschaft hinzu. Lehmann mahnte deshalb zur Geduld: „Die Mannschaft muss sich jetzt entwickeln. Da brauchen wir ein bis zwei Spielerinnen, die dann mal das Heft in die Hand nehmen.“

rmf