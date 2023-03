Wildkatze springt in 2. Bundesliga: Carolin Hübner wechselt von HSG Würm-Mitte zum ESV Regensburg

Mit Carolin Hübner verlässt eines der größten bayerischen Handball-Talente die HSG Würm-Mitte. © Dagmar Rutt

Die HSG Würm-Mitte verliert eine ihrer wichtigsten Handballerinnen und vielleicht ihr größtes Talent: Carolin Hübner wechselt im Sommer zu Zweitligist ESV Regensburg.

Würmtal – Carolin Hübner und Miriam Hirsch hat es bislang fast nur im Doppelpack gegeben. „Sie ist für mich die Konstante und andersrum. Ich habe eine enge Bindung zu ihr und ihrer Familie“, sagt Hirsch, Trainerin der Drittliga-Handballerinnen der HSG Würm-Mitte, über ihre Spielerin. Seit der D-Jugend hat die 32-Jährige das Handballtalent unter ihren Fittichen, zunächst beim TSV Allach und seit 2019 bei den Würmtaler Wildkatzen.

Handball: Carolin Hübner wechselt von HSG Würm-Mitte zu ESV Regensburg

Doch nun ist ein Ende des Gespanns absehbar, nur noch drei Drittligaspiele werden Hirsch und Hübner bis auf Weiteres gemeinsam bestreiten. Nach der Saison macht die 18-Jährige den nächsten Schritt in ihrer Handball-Laufbahn und schließt sich dem ESV 1927 Regensburg an, der als höchstklassiges bayerisches Team aktuell auf Tabellenplatz vier in der 2. Bundesliga steht.

Damit verliert nicht nur Miriam Hirsch eine ihrer langjährigsten Spielerinnen, sondern die HSG Würm-Mitte auch eine absolute Leistungsträgerin, zu der sich Hübner trotz ihres jungen Alters in den vergangenen Jahren entwickelt hat – sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, wie Hirsch betont. Aktuell ist die Würmtaler Rückraumspielerin, die im Beachhandball bereits Teil der deutschen Nationalmannschaft ist, die zweitbeste Torschützin der 3. Liga Süd. Kein Wunder also, dass andere Vereine ein Auge auf Hübner geworfen haben, die 2015 in Allach mit dem Handball begann.

Carolin Hübner: Erst Probetraining, dann Vertrag in Regensburg

Den Kontakt nach Regensburg hat letzten Endes aber Hirsch hergestellt, die im Handball sehr gut vernetzt ist und mit Robert Torunsky, Sportlicher Leiter des ESV, im offenen Austausch steht. Dementsprechend ist Würm-Mittes Trainerin auch nicht enttäuscht über den Abgang einer ihrer besten Spielerinnen, ganz im Gegenteil. „Sie hat nach dem Probetraining im Dezember völlig zurecht das Angebot bekommen. Ich – und wir alle – freuen uns mit ihr“, betont Hirsch, für die Hübners größte Stärke ist, „dass sie Handball verstanden hat“.

Miriam Hirsch ist die größte Förderin von Carolin Hübner. Nun trennen sich ihre Wege. © HSG Würm-Mitte

An dieser Qualität kann die 18-Jährige zwar schwer arbeiten, gleichwohl hofft sie aber darauf, sich bei den „Bunkerladies“ weiterzuentwickeln. „Ich muss mich natürlich erst mal einfinden, das ist ein anderes Leistungsniveau“, sagt Carolin Hübner. „Aber ich finde es auch gut, in einer erfahrenen Mannschaft, die trotzdem noch relativ jung ist, eine neue Rolle zu haben und von den anderen zu lernen.“

2. Bundesliga: Hübner verbindet Handball und Studium in Regensburg

Auch Hirsch geht davon aus, dass ihre Noch-Spielerin in der Domstadt andere Impulse bekommen wird. Bereits beim Probetraining im Herbst hätten ihr der „heimatverbundene Verein“ und die Mannschaft zugesagt, so Hübner. „Die Stadt und das Handballumfeld haben mich begeistert“, sagt die Rückraumspielerin, die nach ihrem Abitur an der Fachoberschule im Mai ein Studium in Regensburg anstrebt – „wahrscheinlich Sonderpädagogik Lehramt“, verrät sie.

Im Sommer will die gebürtige Münchnerin daher erstmals von zu Hause ausziehen. „Ich habe jetzt den Schritt gewagt, im Handballerischen weiterzukommen.“ Dazu das Studium in einer neuen Stadt. „Einmal voll ins kalte Wasser“, sagt Carolin Hübner lachend.

Handball: Carolin Hübner will Kontakt zur HSG Würm-Mitte halten

Aus der Welt will sie aber bewusst nicht sein, von Regensburg sei sie schließlich schnell wieder zu Hause bei Familie und Freunden. „Die Nähe war auch ein Argument für den Wechsel, der Kontakt ist mir sehr wichtig. Ich habe die HSG und die Menschen drumrum lieben gelernt“, ergänzt die 18-Jährige.

Miriam Hirsch hört das gerne. Sie würde sich freuen, ihren Zögling möglichst oft wiederzusehen – und irgendwann noch mal mit ihr zusammenzuarbeiten. „Es wäre schön, wenn es ein Abschied auf Zeit wäre, egal ob es fünf oder 15 Jahre sind“, sagt Würm-Mittes Trainerin, die noch zwei Wünsche hat: „Jetzt wollen wir erst mal noch drei gute Spiele zusammen machen, und dann wünsche ich mir ein Trikot von ihr“, so Hirsch schmunzelnd. Für den Fall, dass es mit Hübners Karriere weiterhin so steil bergauf geht.

Carolin Hübner: Keine konkreten sportlichen Ziele - „mal schauen, was kommt“

Konkrete sportliche Ziele – etwa die 1. Bundesliga oder die Nationalmannschaft – hat sich die 1,84 Meter große Rechtshänderin bislang nicht gesteckt. „Ich denke nie so weit. Es war zum Beispiel nie das Ziel, jetzt in die 2. Bundesliga zu wechseln“, sagt Carolin Hübner. „Mal schauen, was kommt.“

Für ihre Trainerin ist genau das ein entscheidender Grund dafür, wie weit es die 18-Jährige bereits gebracht hat. Hirsch: „Sie hat nie zu viel gewollt, aber immer adäquat investiert.“

