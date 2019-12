Wildkatzen gastieren bei den Abwehr-Assen: TSV Ismaning empfängt HSG Würm-Mitte

Handball-Bayernliga

von Michael Grözinger

Mit dem TSV Ismaning trifft die HSG Würm-Mitte auswärts vermeintlich auf eines der stärksten Heimteams der Handball-Bayernliga. Die Statistik aber ist ein wenig verzerrt.

Würmtal – Die Bilanz des TSV Ismaning in eigener Halle liest sich auf den ersten Blick äußerst beeindruckend. Mit vier Siegen aus vier Spielen sind die „Isis“ neben dem HC Erlangen und dem HSV Bergtheim das einzige Team in der Handball-Bayernliga der Damen, das zu Hause noch verlustpunktfrei ist. Mit durchschnittlich unter 20 Gegentoren pro Partie stellt Ismaning außerdem die beste Defensive der Liga bei Heimspielen. Auf die leichte Schulter nehmen darf die HSG Würm-Mitte den TSV also nicht, wenn sie am Samstagabend ihre Aufwartung in der Ismaninger Schulsporthalle macht (19.30 Uhr, An der Torfbahn).

Heimstark, ja - aber die Statistik des TSV Ismaning ist leicht verzerrt

Ergründet man die Statistik etwas genauer, muss die Heimstärke des Bayernliga-Dinos, der dieser Spielklasse seit sechs Jahren angehört, zumindest relativiert werden. Drei der vier Siege vor eigenem Publikum holte Ismaning gegen die drei Teams auf den hintersten Tabellenplätzen. Allen Spitzenmannschaften hingegen war das Team aus dem Nordosten Münchens auswärts unterlegen.

Allerdings ringen Tabellenplatz fünf und die Tatsache, dass der TSV die zweitbeste Defensive der Liga stellt, Würm-Mittes Trainerin Stefanie Mittasch Respekt ab. „Wir wissen, dass sie eine sehr abwehrstarke Mannschaft sind, und haben uns im Training darauf eingestellt“, berichtet Mittasch.

Im Pokal trafen Würm-Mitte und Ismaning kürzlich aufeinander

Dabei konnten die Würmtaler Wildkatzen auch auf ihre eigenen Erfahrungen zurückgreifen – Anfang September fertigte die HSG die Ismaningerinnen in der zweiten Runde des Molten-Cups mit 34:26 ab. In der Offensive werden die Gastgeberinnen mutmaßlich vor allem auf Rückraumspielerin Kathrin Tischler setzen. „Sie ist ihre Schlüsselspielerin, stark im Eins-gegen-eins“, sagt Mittasch. Tischler gelte es, in den Griff zu bekommen.

Mit Linksaußen Paula Reips geht Würm-Mitte ab Samstag eine der besten Torjägerinnen ab. Die Nachwuchsspielerin begab sich am Freitag auf Weltreise und wird der HSG bis März fehlen. Dennoch sind die Wildkatzen als ungeschlagener Tabellenführer der klare Favorit. Mittasch: „Diese Rolle nehmen wir gerne an.“ Nicht zuletzt, weil die Würmtalerinnen die beste Auswärtsmannschaft der Liga sind: Genau wie Ismaning zu Hause holte Würm-Mitte in der Fremde vier Siege aus vier Spielen. Eine Serie wird am Samstag sicher reißen.

