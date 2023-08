„Hat uns lächerlich gemacht“: 100-Meter-Sprinterin läuft langsamste Zeit, die je gemessen wurde

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Eine 100-Meter-Sprinterin läuft die langsamste Zeit, die je gemessen wurde. © Mediavenir/Twitter

Eine 100-Meter-Sprinterin läuft die langsamste Zeit, die je bei der Universiade gemessen wurde. Der Sportminister aus Somalia entschuldigt sich.

Chengdu – Bei der Universiade im chinesischen Chengdu hat sich ein historisches Schauspiel ereignet. Somalias Teilnehmerin Nasra Abubakar Ali lief im 100-Meter-Sprint die langsamste je gemessene Zeit bei den University World Games. Sie soll die Nichte der Vorsitzenden des Leichtathletikverbandes und womöglich gar keine Sportlerin sein.

100-Meter-Sprinterin läuft langsamste Zeit, die je gemessen wurde

Die 20-jährige Nasra Abukar Ali war bei den Studentenspielen in Chengdu beim 100-Meter-Vorlauf am Dienstag erst nach 21,81 Sekunden ins Ziel gekommen, das Video davon verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste Spott und Empörung aus. Ali war damit mehr als zehn Sekunden langsamer als die Siegerin.

Ali machte bereits am Startblock im Vergleich zu den anderen Sprinterinnen keinen allzu professionellen Eindruck. Bereits nach wenigen Metern hatte die Läuferin im blauen Outfit mehrere Meter Rückstand und trottete der Konkurrenz in gemächlichem Tempo hinterher. Im Zieleinlauf legte sie – wohl vor Erleichterung, endlich angekommen zu sein – noch einen kleinen Hopser hin.

„Peinlich“: Somalias Sportminister entschuldigt sich für langsamste Sprinterin

Somalias Jugend- und Sportminister Mohamed Barre Mohamud entschuldigte sich und wies das Nationale Olympische Komitee an, die Vorsitzende des nationalen Leichtathletik-Verbandes Khadijo Aden Dahir zu suspendieren. In einer Erklärung warf das Ministerium ihr Machtmissbrauch, Vetternwirtschaft und Diffamierung vor und kündigte rechtliche Schritte an. „Sie hat uns in der Welt lächerlich gemacht.“

Mohamud erklärte, er wisse nicht, wie sich Ali qualifiziert habe und nannte ihren Auftritt peinlich für Somalia. Sie sei keine Sportlerin oder Läuferin. Inmitten von Gerüchten, Ali sei eine Verwandte der Leichtathletik-Verbandschefin, teilte die Studentenunion des Landes mit, sie habe keine Läuferinnen oder Läufer zur Universiade entsandt. Das Ministerium fügte hinzu, es gebe keinen Studentensportverband.

100-Meter-Sprinterin Ali erklärt langsame Zeit mit Verletzung

Ali hingegen verteidigte sich und erklärte den langsamen Sprint mit einer Verletzung. „Als ich im Wettkampf lief, hatte ich eine Muskelzerrung, aber um nicht beschuldigt zu werden, bin ich trotzdem gelaufen“, sagte die 20-Jährige und fügte hinzu, dass sie „enttäuscht war, die Letzte zu sein“.



„Ich wurde im Rahmen eines Auswahlverfahrens von einem Universitätssportverband ausgewählt. Sie beschuldigen die Vorsitzende für nichts, sie suchten nach Möglichkeiten, ihr Image zu beschädigen und sie aus dem Amt zu entfernen. Sie hat damit nichts zu tun“, sagte Ali.

Vetternwirtschaft in der Leichtathletik? Somalia in Korruptionsindex auf dem letzten Platz

Somalia liegt am Horn von Afrika und kämpft mit einem gewalttätigen militanten Aufstand und einer rekordverdächtigen Dürre. Im Korruptionsindex von Transparency International belegte Somalia im Jahr 2022 den letzten Platz von 180 Ländern. Ob die Vorsitzende des Leichtathletik-Verbands ihrer Nichte mit der Nominierung einen Gefallen getan hat, bleibt zweifelhaft. (ck)