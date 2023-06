Zverev schmeißt rauschende Party am Wilden Kaiser – Programm und Gästeliste verblüffen

Von: Jannek Ringen

Nachdem Turnier in Halle/Westfalen zog es Alexander Zverev nach Tirol. Dort veranstaltete er ein Event mit zahlreichen Promis.

Tirol – Nach seinem Ausscheiden im Halbfinale bei der ATP-Tour in Halle/Westfalen gegen Alexander Bublik verabschiedete sich Tennis-Star Alexander Zverev in den Kurzurlaub. Auf Instagram dokumentiert er diesen und gab einen Einblick in seine Aktivitäten im Urlaub.

Alexander Zverev Geboren: 20. April 1997 (Alter 25 Jahre) Höchste Platzierung: 2. (13. Juni 2022) Weltrangliste: 21

Zverev verabschiedet sich in den Urlaub

Nachdem er sich im Halbfinale bei der ATP Tour in Halle/Westfalen gegen den Kasachen Bublik geschlagen geben musste, nutzte Zverev die Pause, um in einem Kurzurlaub neue Kraft zu tanken. Sein nächstes Spiel steht am kommenden Freitag in beim Show-Turnier in Hurlingham (London) gegen den Tschechen Jiri Lehecka an, danach beginnt Wimbledon.

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sophia Thomalla grüßte der 26-Jährige aus Tirol. Das Paar wollte die kurze Pause zwischen den Turnieren für eine kleine Auszeit nutzen. Sie blieben jedoch nicht allein.

Alexander Zverev verbringt einen ereignisreichen Kurzurlaub in Österreich. © Instagram/alexzverev123

Zverev: Grüße aus dem Heli – Tennis-Match auf einer Bergwiese

In einem ersten Einblick aus seinem (Kurz-)Urlaub zeigte sich Zverev aus einem Helikopter. Nicht ohne Begleitung. Unter anderem saßen in dem von Zverev gecharterten Hubschrauber TV-Star Palina Rojinski und die Fitness-Influencerin Pamela Reif. Diese Story war ein Vorgeschmack auf das, was noch folgen sollte.

Die nächste Story zeigte Zverev in Tirol in der Region Wilder Kaiser, eine Gebirgsgruppe in den Ostalpen. Auf einer Wiese mitten in den Bergen zeigte er sich im Tennisoutfit vor einem provisorisch aufgebauten Tennisfeld. Deutschlands Nummer eins lud zum Duell mit seinem Bruder Mischa und den Prominenten ein. Hinzu kam der Influencer Younes Zarou.

Zverev feiert Party zum Abschluss

Zum Abschluss des Tages folgte ein Event der Alexander-Zverev-Foundation, welche sich gegen Diabetes einsetzt. Nachdem der Tennis-Profi einen Check über 100.000 Euro ausgestellt hatte, lud er zur After-Show-Party ein.

In gut dekorierter Location sorgte neben dem Berliner Sänger Fast Boy Music auch Star-DJ Topic für die Musik. Mit von der Partie bei den zahlreichen Prominenten war auch Fußball-Weltmeister Roman Weidenfeller.