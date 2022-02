Alexander Zverevs Wut-Attacke gegen Schiri schockt Tennis-Welt: „Unfassbar. Was denkt er, wer er ist?“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Eklat von Alexander Zverev: Das deutsche Tennis-Ass schlägt wild auf den Schiristuhl ein - Experten und Fans sind geschockt. Die Reaktionen zusammengefasst.

Update vom 23. Februar, 17.10 Uhr: Der Ausraster von Alexander Zverev hat die Tennis-Welt erschüttert. Wir haben Reaktion von Experten und Fans zusammengefasst.

„Das hab ich so noch nie gesehen. Unsportlich, unberechenbar und gefährlich“, schreibt Zeit-Journalist Max Boenke auf Twitter. „Peinlicher geht’s nicht“ oder „Ist das peinlich!“ meinen DAZN-Kommentator Benni Zander und Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

„Unfassbar. Was denkt er, wer er ist?“, fragt Dirk Adam von Sports Illustrated empört. „Hätte echt Bock, den toll zu finden. Krieg‘s in diesem Leben leider nicht mehr hin“, erklärt DAZN-Journalist Alex Schlüter. „Reminder: Sportler sollten Vorbilder sein. Alexander Zverev wird dem zum wiederholten Male nicht gerecht“, kritisiert Sportkommentator Robby Hunke.

Alexander Zverev: Experten und Tennis-Fans nach Wutanfall geschockt

„Man könnte ja meinen, es muss eine riesige Geschichte im Vorfeld passiert sein. Aber nein, Zverev hat nur einen Ball im Aus gesehen, der Schiedsrichter nicht. Das war‘s“, fasst ein User auf Twitter passend zusammen. „Der Schiedsrichter tut mir sehr leid. Das muss unbedingt Konsequenzen haben. Langsam reicht es mit dem Ausraster. Ich möchte nicht, dass er für Deutschland in großen Turnieren spielt“, fordert ein anderer User.

Ein weiterer Beobachter geht sogar noch weiter: „Würde ein Fußballer einen Schiedsrichter so angehen, dann wäre man nicht weit von einer lebenslangen Sperre entfernt. Zverev soll MMA machen oder am besten in Therapie gehen.“ Zverev droht nun eine mehrwöchige Sperre.

International wird Zverev schon länger kritisch gesehen, laufen doch nach wie vor Ermittlungen der ATP gegen ihn wegen noch unbewiesener Gewaltvorwürfe seiner Ex-Freundin Olga Scharypowa. In der Heimat hatte sich das Bild des gebürtigen Hamburger zuletzt ein wenig gewandelt. Die Art und Weise, wie Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewann und dabei stets zu vermitteln versuchte, wie viel ihm diese Medaille für Deutschland bedeute, hatten seine Sympathiewerte deutlich steigen lassen.

Alexander Zverev: Entschuldigung nach Wut-Attacke auf Schiri

Update vom 23. Februar, 14.30 Uhr: Der Wutausbruch von Alex Zverev bei ATP-Turnier in Acapulco schlägt in der ganzen Sport-Welt hohe Wellen. Nun hat sich der 24-Jährige selbst zu den Vorfällen geäußert!

„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue“, schrieb Zverev auf Instagram: „Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war, und ich bin nur von mir selbst enttäuscht.“

Weiter schrieb der Olympiasieger: „Es hätte einfach nicht passieren dürfen und es gibt keine Entschuldigung. Ich möchte mich auch bei den Fans, dem Turnier und dem Sport, den ich liebe, entschuldigen.“

Man wisse, dass er immer alles auf dem Platz gebe, „gestern war es eindeutig zu viel“, heißt es in dem Story-Post: „Ich werde die kommenden Tage nutzen, um über meine Taten nachzudenken und wich ich sicherstellen kann, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Es tut mir leid, dass ich Euch enttäuscht habe.“

Der Instagram-Post von Alexander Zverev © Instagram/@alexzverev123

Alexander Zverev rastet bei Turnier komplett aus, schlägt auf Schiristuhl ein - und wird disqualifiziert

Erstmeldung vom 23. Februar, 11 Uhr: Acapulco - Eigentlich gilt das ATP-Turnier in Acapulco als eines der Lieblingsturniere von Deutschlands Tennis-Superstar Alexander Zverev. Von guter Laune war beim Olympiasieger beim letzten Match aber nichts zu sehen.

Nach seinem Wutausbruch im Anschluss an seine Niederlage im Doppel beim Turnier in Acapulco wurde Zverev auch für das Einzel disqualifiziert. Deutschlands bester Tennisspieler war nach dem 2:6, 6:4, 6:10 mit seinem brasilianischen Doppelpartner Marcelo Melo gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara außer Rand und Band.

Alexander Zverev: Wutausbruch in Acapulco - Tennis-Ass disqualifiziert

Alexander Zverev schlug mit seinem Schläger mit voller Wucht auf den Schiristuhl ein, auf dem der italienische Unparteiische Alessandro Germani noch saß. Zverev verfehlte nur knapp dessen Füße und der Schiedsrichter zuckte zusammen. Dann setzte sich der 24-Jährige kurz, war aber nicht zu bändigen. Er holt zum vierten Schlag gegen den Stuhl aus. Es folgen wüste Beschimpfungen gegen den mittlerweile flüchtenden Schiedsrichter. „Wie verdammt schlecht!?“, brüllte Zverev ihn an. Die Fans reagierten mit einem Pfeifkonzert.

Zverev hatte den Schiri bereits zuvor im Match nach umstrittenen Entscheidungen als „verdammten Idioten“ bepöbelt. Die Herren-Organisation ATP reagierte auf den Ausraster sofort und schloss Zverev wegen „unsportlichen Verhaltens“ vom weiteren Verlauf des Turniers aus. Damit ist der Olympiasieger für das Achtelfinale im Einzelwettbewerb disqualifiziert.

Beim Stand von 6:8 im Match-Tiebreak schlug Zverevs Partner auf, doch der Return landete im Bereich der Linie. Melo und Zverev sind sich sicher, dass der Ball im Aus war. Schiri Germani entscheidet anders. 6:9 statt 7:8 – und damit Matchbälle für Glasspool/Heliovaara. Zverev rastet komplett aus und brüllt den Schiri an: „Guck, wo der Ball abspringt! Es ist 8:6 im Tiebreak – guck, wo der Ball abspringt! Um Gottes Willen! Es ist deine Linie, es ist deine verdammte Linie! Verdammter Idiot!“ Was Zverev mit „deine Linie“ meint: Der Ball landete an der rechten Seitenlinie, die nur wenige Meter vom Schiristuhl entfernt ist.

Alexander Zverev: Wutattacke nach Nachtschicht - Münchner profitiert von Ausraster

Zverev hatte beim topbesetzten Event im vergangenen Jahr den Titel geholt, das Turnier in Acapulco gilt als eines seiner Lieblingsturniere. Am frühen Dienstagmorgen hatte er im Einzel sein Erstrunden-Match in einer historischen Nachtschicht gegen den Amerikaner Jenson Brooksby nach 3:20 Stunden mit 3:6, 7:6 (12:10), 6:2 gewonnen. Die Partie endete erst um 4.55 Uhr Ortszeit- noch nie war auf der ATP-Tour ein Match später zu Ende gegangen.

Wutausbruch von Alexander Zverev: Der Tennis-Star schlägt mit dem Schläger auf den Schiristuhl ein. © Eduardo Verdugo/dpa

Im Achtelfinale hätte der Hamburger Zverev eigentlich gegen Peter Gojowczyk antreten sollen. Der 32-jährige Münchner steht nun kampflos im Viertelfinale. (ck)