„Alle versuchen, ihre Sportarten zu retten“

Von: Sven Sartison

Zuflucht in Deutschland gefunden: Nach seinem Gastspiel in Aschaffenburg trifft das ukrainische Nationalteam (in Gelb) im März in Coburg auf Österreich. © Imago/Joaquim Ferreira

Am Freitag jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine zum ersten Mal. Für den früheren Handball-Nationalspieler Sascha Gladun nur schwer zu begreifen. In seiner Heimat läuft der Sport dennoch weiter. Unter erschwerten Bedingungen.

Garmisch-Partenkirchen – Vor dem Schlafengehen schaltet Sascha Gladun sein Handy in der Regel aus. So auch in der Nacht auf den 24. Februar vergangenen Jahres. Was soll schon groß passieren, wenn Frau und Sohn zu Hause bei ihm sind? Doch als er das Smartphone am nächsten Morgen wieder startet, ist plötzlich alles anders: „Ich hatte 75 neue Nachrichten in WhatsApp“, erinnert er sich. Gladun, früherer ukrainischer Handball-Nationalspieler und seit vielen Jahren beim SSV Ettal als Trainer aktiv, öffnet zunächst die seiner Schwester. Darin steht: „Wir hören Explosionen bei uns in der Nähe. Wahrscheinlich hat der Krieg angefangen.“

Ein Jahr ist das inzwischen her. Und dennoch kann Gladun noch immer nur schwer begreifen, dass in Europa, in seiner Heimat, ein tödlicher Kampf tobt. „Ich hätte nie damit gerechnet“, sagt der 50-Jährige, der – bevor er 1996 zur SG Solingen wechselte – selbst drei Jahre in St. Petersburg spielte. Seinerzeit hatte er sogar einen russischen Pass, absolvierte Junioren-Länderspiele für das Nachbarland. „Wir waren immer gut miteinander. Dass es mal einen Krieg geben würde, war damals unvorstellbar.“ Und doch ist es nun traurige Realität, die Tod und Leid mit sich bringt, sich auf alle Bereiche des Lebens auswirkt und somit auch vor dem Sport keinen Halt macht.

Blickt sorgenvoll in seine Heimat: der frühere Nationalspieler Sascha Gladun. © Andreas Mayr

„Alle Verbände versuchen irgendwie, ihre Sportarten zu retten“, schildert Gladun die Lage. Er weiß, wovon er spricht, ist er doch schon seit Jahren neben seiner Trainer-Tätigkeit in Ettal auch Zweiter Vorsitzender des SSV, Sportlehrer an einer Realschule in Herrsching und ganz nebenbei Generalsekretär des ukrainischen Handballverbandes. Derzeit organisiert er das EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am Donnerstag, 9. März, in Coburg. Im vergangenen Oktober spielte das Team bereits in Aschaffenburg gegen die Färöer. Doch nicht nur die Nationalmannschaft hatte nach Kriegsausbruch schnell Zuflucht in Deutschland gefunden. Top-Klub und Serien-Meister Motor Saporischschja spielt in der aktuellen Saison mit einer Ausnahmegenehmigung in der 2. Handball-Bundesliga, trägt seine Heimpartien in Düsseldorf aus.

Liga-Alltag unter schwierigen Bedingungen

In der Ukraine geht der Liga-Alltag ebenfalls weiter. „Alle möglichen Sportler werden im Westen des Landes versammelt. Dort werden die Meisterschaften ausgespielt“, erklärt Gladun. Auch im Handball. Allerdings nicht im Modus von früher. Statt bisher acht nehmen nur noch sechs Mannschaften teil. Zuschauer gibt es keine. Selbst in vermeintlich sichereren Städten wie Lemberg wäre das zu gefährlich. „Manchmal gibt es Alarm. Dann wird das Spiel abgebrochen und alle müssen sich in Sicherheit bringen.“

„Ich würde mir wünschen, dass es aufhört, wir in einer friedlichen Zeit leben.“

Doch nicht jedem bietet sich die Möglichkeit, für den Sport einfach Tausende von Kilometern ans andere Ende des Landes umzuziehen. Und dennoch ruht auch der Amateurbereich nicht. Immer wieder bekommt Gladun Bilder aus der Heimat geschickt, selbst aus Regionen wie dem vom Krieg gezeichneten Charkiw. „Die Menschen versuchen, das aufrecht zu halten“, berichtet er: „Denn es ist eine riesige Ablenkung und macht den Kopf frei.“ Sport, ergänzt er, sei daher auch für diejenigen, welche die Flucht ergriffen haben, ganz wichtig. „Es hilft, die Situation zu bewältigen.“ Im eigenen Handball-Verein klopften allerdings noch keine ukrainischen Spieler an, auch beim TSV Partenkirchen oder in Murnau sucht man diese (noch) vergeblich. „Die Kinder gehen meistens zum Fußball. Aber das passt schon.“

Einen zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs in der Ukraine hofft der frühere Rückraumspieler nicht mehr erleben zu müssen. „Ich würde mir wünschen, dass es aufhört, wir in einer friedlichen Zeit leben“, betont Sascha Gladun. „Damit die Kinder Sport treiben können, ohne über den Krieg nachdenken zu müssen.“