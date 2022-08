„Als hätte man mir den Stecker gezogen“: Weitsprung-Star Mihambo kollabierte

Von: Günter Klein

Da hielt das Adrenalin sie noch auf den Beinen: Malaika Mihambo auf Ehrenrunde. © afp/ INA FASSBENDER

Malaika Mihambo über einen schweren Wettkampf, dem der Kreislaufkollaps folgte. Zuvor holte die Vorzeige-Leichathletin Silber im Weitsprung.

München – „Wie geht es Ihnen, Malaika?“ Sie sagt nicht: Es geht mir gut. Sie sagt: „Es geht mir . . . in Ordnung.“ Es ist der Tag danach. Nach einem guten Wettkampf, der ihr mit 7,03 Metern (bei einem marginalen Rückstand von drei Zentimetern) die EM-Silbermedaille einbrachte. Es ist aber auch der Tag, nachdem der Abend im Münchner Olympiastadion eine unerwartete Dramatik genommen hatte, als der Weitsprung vorbei, die Ehrenrunde gelaufen und die Interviews im Gange waren. Malaika Mihambo, der Star, die Vorzeigefigur der deutschen Leichtathletik, spürte, dass ihr die Luft wegblieb. „Als hätte man mir den Stecker gezogen.“ Ihr Kreislauf kollabierte.

Am Freitag im Teamhotel kam sie zur Pressekonferenz; Peter Schmitt, Mediendirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), hatte um pfleglichen Umgang mit der Olympiasiegerin und Weltmeisterin gebeten. Sie könne jederzeit abbrechen, wenn der Kreislauf sich bemerkbar mache. Mihambo stand die Frage-Antwort-Runde durch – trotz der Nachwirkungen: „Ich bin deutlich geschwächt, habe Kopfweh, fühle mich nicht fit.“

Sie hatte sich nach einer gerade hinter sich gelassenen Corona-Infektion für den EM-Start entschieden. Und sie findet: 7,03 Meter gesprungen zu sein, das war der Beweis, dass sie es drauf hat. „Die Entscheidung war richtig.“ Dennoch hat sie gespürt, „dass mir einige Körner fehlen. Schon am Tag zuvor habe ich gemerkt, dass ich nicht so schnell regeneriere. Es war ein Wettkampf mit Handicap. Ich musste einiges ausgleichen.“

Weniger als 20 Grad und Nieselregen, nicht der Malaika ihr Wetter. Dazu kam, dass die Serbin Ivana Ruleta im ersten Satz 7,06 Meter vorlegte „und ich nicht kontern konnte. Ich hatte gehofft, dass ich keine sechs Sprünge machen muss. Nach dem zweiten ging ich auf dem Zahnfleisch, ich bekam müde, schwache, kribblige Beine.“ Unter Adrenalin absolvierte Mihambo das Programm, das sich an den Wettbewerb anschließt – bis ihr klar war, dass sie über die Grenze gegangen war.

Die Frage ist: Hätte sie zum Schutz der Gesundheit nicht einfach verzichten sollen?

DLV-Cheftrainerin Annett Stein sagt klar: „Diese Krankheit macht was mit einem.“ Sie schildert den Ablauf von Erkrankung und Wiedereingliederung von Mihambo: „Sie hatte elf Tage Pause, die Symptome waren leicht bis mittelschwer. Nach Fieber und Bett muss eine lizenzierte Untersuchung stattfinden.“ Herzecho, EKG in Heidelberg, wo sie trainiert. „Sie wurde freigegeben.“ Der nächste Schritt waren „drei, vier Tage nur spazieren gehen und in den Körper hineinhören“, letztlich blieben nur „zwei, drei leichte Einheiten. Die Entscheidung, in München zu starten, traf das Athleten-Trainerteam.“

Annett Stein versichert: „Wir haben die Entscheidung nicht proaktiv gefördert. Es würde auch keinen Sinn machen, eine so verdiente Athletin in einen Wettkampf zu drängen. Es war Malaikas Entscheidung, sie hätte sie jederzeit zurückziehen können.“ Mihambo sagt, es habe keine Rolle gespielt, dass sie bei den European Championships eine tragende Rolle in der Kommunikation und im Marketing gespielt habe. Sie richtete sich danach, dass alle Tests („Auch Lungenfunktion, Blutbild“) ergeben hätten, dass sie kein gesundheitliches Risiko eingehe – und sie wollte eine Heim-EM einfach nicht sausen lassen. Sie wollte diesen Wettkampf, weil er einer der wichtigsten der Saison ist.

Doch sie und ihr Trainer Uli Knapp werden noch beraten, wie die nächsten Wochen aussehen. Es war vorgesehen, bereits nächste Woche wieder in den Wettkampf zu gehen, das wird nach dem Kreislaufkollaps von München wohl abgesagt. Die Erfahrung muss verarbeitet werden. Doch Mihambo ist sich sicher: „Es wird auch wieder werden.“