Lehrstunde vom Tabellenführer

Erding Bulls gegen die Munich Cowboys 2

Erding– 600 Zuschauer sahen die 21:48 (14:28)-Niederlage der Erding Bulls im Städtischen Stadion gegen die Munich Cowboys 2. Das Bayernliga-Match verlief im ersten Viertel ausgeglichen, danach passierten den Gastgebern zu viele Fehler.

Die Erding Bulls bekamen zuerst das Angriffsrecht, schafften aber kein First Down und mussten punten. Die Cowboys machten gleich klar, warum sie ungeschlagen die Tabelle anführen. In ihrem ersten Spielzug erreichten sie die Touchdown-Zone und legten sieben Punkte vor.

Die Bulls ließen sich davon nicht einschüchtern. Mit guten Läufen und einem Pass arbeiteten sie sich bis ein Yard an die Endzone heran. Der für diese Situation prädestinierte Quarterback-Sneak gelang. Die Defense stand nicht lange am Feld, als Florian Schmalenberg eine Interception fing. Diese Gelegenheit ließen sich die Erdinger nicht entgehen, und Darion Neal lief anschließend zum Touchdown. Durch den Zusatzkick gingen die Bulls mit 14:7 Punkten in Führung.

Im zweiten Quarter glichen die Cowboys durch einen Touchdown-Pass wieder aus. Danach begann die Fehlerserie bei Erding. Zweimal verlor die Offense durch Fumbles den Ball, was die Münchener jeweils zu Touchdowns nutzten.

Nach der Halbzeitpause bekamen die Cowboys als Kick-Off-Return-Team den Ball und marschierten zielstrebig vorwärts bis in die Endzone. Die Bulls-Offense danach war weiter vom Pech verfolgt und gab den Ball durch eine Interception ab. Auch diese Chance ließen sich die Cowboys nicht entgehen, nur der Zusatzkick konnte von Adrian Ming geblockt werden.

Die Fans der Bulls durften hoffen, als kurz danach Thomas Hausler einen Touchdown-Pass von Arnold Rupprecht fing und die Bulls mit 21:41 etwas näher kamen. Doch gleich darauf legten die Cowboys noch einmal nach und erhöhten, diesmal wieder mit dem Punkt nach dem Touchdown.